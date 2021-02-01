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【情人節限定】Samsung推出情人節甜蜜禮遇　優惠期至2月28日

科技 16:34 2021/02/01

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今年農曆新年適逢遇上情人節，Samsung今日特意推出一系列節日限定甜蜜禮遇，優惠期由即日開始至2月28日。

今年農曆新年適逢遇上情人節，三星（Samsung）今（1 日）特意推出一系列節日限定甜蜜禮遇，優惠期由即日開始至2月28日，讓用戶在今個情人節可與情侶加倍甜蜜。

【摺疊手機】Galaxy Z Fold 3或採用雙機身設計　有望提前發布

即日起至2月28日，顧客凡選購兩件Samsung指定流動產品或配件，包括手機、流動平板、智能手錶、耳機或配件，建議零售價總值達港幣12,000元或以上，即可享有情人節專屬禮遇，額外獲贈Galaxy Buds+乙對（價值港幣1,298元）。另外，如選購兩件指定流動產品，建議零售價總值達18,000元或以上，將獲贈Galaxy Active2 40mm智能手錶乙隻（價值港幣2,298元）。相信Samsung一系列的流動智能產品，均能讓用戶感受Galaxy生態系統的便捷體驗，幫助用戶更好地靈活工作、盡情娛樂、健康生活和輕鬆交流。

【5G手機】Galaxy A52、A72 5G首度現身　機身設計與S21旗艦手機相似

【晶片短缺】三星稱全球汽車晶片短缺　將影響手機晶片供應

想為另一半準備窩心的情人節禮物，除了可親身到品牌專門店或特約零售經銷商選購外，亦可透過網上商店購買，各位切勿錯過！

責任編輯：施雯雯

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