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再見Google? 澳洲總理莫里森：Bing能提供相似服務彌補缺口

環球政經 15:59 2021/02/01

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早前澳洲政府向Google等科網企業要求支付予當地新聞及傳媒機構，遭Google反對，指若當局一意孤行，則會退出澳洲市場。澳洲總理莫里森近日表示，對搜尋引擎Bing有信心能提供相似服務，彌補市場缺口。

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據了解，Bing是一款由微軟公司推出的網絡搜尋引擎，其搜索成功率比初期使用時大幅提升，甚至出現追近Google的趨勢。微軟發言人確認，公司曾與澳洲當局討論，更承認在商業模式和消費者偏好轉變下，傳媒行業多年來面臨多項挑戰。

近日澳洲政府提出一項新法例，要求Google、Facebook及其他科網企業當地傳媒支付購買及分享其新聞資訊和內容。該行動獲國內的政界人士支持，惹出美資科網企則大感不滿，當中Google 更指一旦通過法例，便會將搜尋引擎業務撤出澳洲市場。

 

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責任編輯：潘曉豐

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