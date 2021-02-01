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【美團股價】美團午後曾升一成　高盛、美銀齊升目標價

新經濟追蹤 15:03 2021/02/01

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美團 （03690） 、騰訊 （00700） 今日股價再發力，美團午後股價曾升逾一成，高見392.4元，最新仍升9%，成交逾72億元。美團最新獲高盛、美銀調升目標價，高盛指出，美團在雜貨及電商零售業務快速增長，潛在市場範圍（Total Addressble Market，TAM）未來增長可以加快，將美團目標價由349元升至426元。

高盛指出，內地餐飲外賣及服務市場達26萬億元人民幣，而美團在行業具領導地位，而內地雜貨及電商零售市場潛在規模達41萬億元人民幣，認為美團長線價值增長。不過，因應投資增加，高盛將2020年至22年的盈利預測下調。

大和上調美團目標至500元 美團優選已值5500億人幣？可見【下一頁】

美銀證券就發表報告，料美團上季外賣業務收入可按年增長34%，與第三季增幅相若，反映訂單穩定以30%增長，但因應內地境內旅遊放慢，影響到店業務等收入，下調今年美團收入預測4%至5%。美銀依然調高美團目標價，由336元升至397元，認為反映餐飲外賣及到店、旅遊服務、雜貨及新鮮貨品平台的龍頭公司估值水平，最新目標價相於2023年預測市盈率40倍。

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編輯：麥德銘

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