【限聚令延長】大廈一宗不明源頭個案須強制檢測　社交距離措施延至2月17日

消息指，政府無意於農曆新年前放寬社交距離措施，因為擔心再有大型爆發，會在過年後才再檢視。政務司司長張建宗下午4時就防疫抗疫措施舉行記者會，表示在原本周三到期的社交距離措施將延長至2月17日，即年初六。

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食物及衞生局局長陳肇始、教育局局長楊潤雄、民政事務局局長徐英偉、衞生署署長陳漢儀醫生和食物環境衞生署署長劉利群亦有出席。

以下為記者會文字直播：

【16：27】教育局現正研究，農曆新年後約2月底在循序漸進、彈性原則下，恢復更多少量面授課程，但會維持半日上課。

【16：23】政府已經向私家醫生發出邀請，邀請他們參與疫苗接種計劃，以便疫苗抵港後儘快開始疫苗接種工作。

【16：20】陳肇始稱，疫苗採購目標仍是供應全港兩倍人口。首批100萬劑復星/BioNTech疫苗已經完成生產，視乎測試，預計2月下旬抵港。

【16：16】目前沒有空間放寬任何社交距離措施，本周三到期的社交距離措施延長至2月17日。

【16：14】即日起，工作場所出現兩宗確診，即納入強制檢測。

【16：13】過去一星期發出約30張定額罰款吿票。

【16：10】未來10日，政府會加大力度針對個案較多、樓宇質素較低等地區進行檢測行動或發出強制檢測宣告，直至年二十九，目標是在病毒在大廈內形成傳播鏈前壓制病毒傳播。

【16：09】現時在佐敦、深水埗、油麻地旺角、紅磡四個指定區域，有空間進一步降低大廈強制檢測的門檻，未來全港若有大廈出現一宗或以上不明源頭個案或污水樣本檢測呈陽性，有可能要求該大廈內所有居民進行強制檢測。

【16：06】農曆新年假期前，放寬社交距離措施是困難，有信心未來兩周更進取壓制疫情，以便新年後商戶可儘快恢復營業、學校恢復面授課程。

【16：03】張建宗表示，香港疫情仍嚴峻，尤其是部分舊區和地盤，近日確診數字有輕微回落，商戶希望儘快恢復營業，而失業情況惡化，政府也希望儘快恢復面授課程，但疫情要求嚴格對待抗疫措施。

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