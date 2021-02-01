【限聚令延長】大廈一宗不明源頭個案即須強制檢測、首日6座列入　社交距離措施延至2月17日

▲ 港府延長限聚令安排，同時收緊強制檢測要求

二人限聚令、晚市禁堂食等社交距離措施再度延長，政務司司長張建宗主持最新防疫抗疫措施記者會時表示，限聚令等社交距離措施由原訂周三（3日）到期，期限延長至2月17日，即年初六。港府同時宣布收緊強制檢測要求，由原先要求同一大廈有兩名不相關的感染個案才須強制檢測，更改為當有大廈錄得一宗未明源頭感染個案，或大廈污水樣本呈陽性，會納入強制檢測範圍。

據港府最新資料，有6座大廈因無源頭個案而被列入強制檢測名單，包括：

薄扶林道63號一座

愛民邨敦民樓

家維邨家禮樓

北角堡壘街偉民大廈

西營盤威利麻街星輝大廈

何文田邨逸民樓

全港學校農曆年假料可增加面授課堂時間，可見【下一頁】

圖解最新防疫安排

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圖解實行多時的社交距離措施

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食物及衞生局局長陳肇始、教育局局長楊潤雄、民政事務局局長徐英偉、衞生署署長陳漢儀醫生和食物環境衞生署署長劉利群亦有出席。

以下為記者會文字直播：

【17：02】張建宗又指，封區或封樓取決於確診個案、分佈情況、相連關係等，屬於跨部門的決定。

【17：00】過去一周30張定額罰款吿票，一半在深水埗，一半在東區。

【16：51】明白檢測行動帶來不便，多謝市民配合。政府爭取在12小時內完成，盡量縮短行動時間，已盡量將影響減至最低。

【16：49】張建宗指，大廈出現一宗不明源頭個案納入強制檢測彰顯政府決心，表明政府不會鬆懈，反而會加強。政府檢測能力已經提高，而且具備相關經驗。

【16：47】將建議教師及教職員進行檢測，因教師接觸一定規模的學生，若定期檢測可降低風險。

【16：44】希望本周內作出決定，哪些學生將先復課以及面授課堂時間。

【16：41】楊潤雄表示，過去復課都是從高年級開始，但亦要考慮中小學、幼稚園的準備情況，同時本次情況較特別，中小學已有少量同學返學，需要與學校商議後再決定。

【16：39】徐英偉指，過去5日發出30張定額罰款吿票，未來目標是做更多地區，該區或大廈若有潛在風險，必須果斷採取行動，阻斷傳播風險。

【16：36】陳肇始稱，考慮不同手段進行強制檢測時，會視乎是否有新個案、是否有源頭，另外樓宇質素、周圍環境、污水檢測結果等，都是考慮因素。

【16：27】教育局現正研究，農曆新年後約2月底在循序漸進、彈性原則下，恢復更多少量面授課程，但會維持半日上課。

【16：23】政府已經向私家醫生發出邀請，邀請他們參與疫苗接種計劃，以便疫苗抵港後儘快開始疫苗接種工作。

【16：20】陳肇始稱，疫苗採購目標仍是供應全港兩倍人口。首批100萬劑復星/BioNTech疫苗已經完成生產，視乎測試，預計2月下旬抵港。

【16：16】目前沒有空間放寬任何社交距離措施，本周三到期的社交距離措施延長至2月17日，即年初六。

【16：14】即日起，工作場所出現兩宗確診，即納入強制檢測。

【16：13】過去一星期發出約30張定額罰款吿票。

【16：10】未來10日，政府會加大力度針對個案較多、樓宇質素較低等地區進行檢測行動或發出強制檢測宣告，直至年廿九，目標是在病毒在大廈內形成傳播鏈前壓制病毒傳播，有可能每日在全港不同地區封區。

【16：09】現時在佐敦、深水埗、油麻地旺角、紅磡四個指定區域，有空間進一步降低大廈強制檢測的門檻，未來全港若有大廈出現一宗或以上不明源頭個案或污水樣本檢測呈陽性，有可能要求該大廈內所有居民進行強制檢測。

【16：06】農曆新年假期前，放寬社交距離措施是困難，有信心未來兩周更進取壓制疫情，以便新年後商戶可儘快恢復營業、學校恢復面授課程。

【16：03】張建宗表示，香港疫情仍嚴峻，尤其是部分舊區和地盤，近日確診數字有輕微回落，商戶希望儘快恢復營業，而失業情況惡化，政府也希望儘快恢復面授課程，但疫情要求嚴格對待抗疫措施。

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