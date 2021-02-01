投資放租怎選擇？同為新鴻基樓盤 新界地段大對碰 元朗YOHO VS 東涌東環

新界地段的大型樓房項目越來越多，隨著社區發展配套完善，樓價與質素與九龍，甚至港島樓都越來越接近。最近有網民看中新界剛到二個樓盤，均處於新界地區，同為新鴻基的新樓盤，分別為東涌東環以及元朗Park Yoho二房單位，用作投資收租，詢問網友那個盤較好。

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未來有東涌東站 東環升值潛力佳



樓主認為東環的外觀裝修以及配套都非常美觀，而且多航空業租客，將來附近亦有東涌東站，升值潛力應該不錯，缺點為出入要轉駁穿梭巴士，而且空氣較差。

元朗YOHO名氣大 空氣較好

至於另一樓盤元朗YOHO近元朗中心，而且較有名氣，「樓主」認為放租更容易，而且空氣較好，但與東環一樣，出入要轉駁穿梭巴士，這方面兩個樓盤「打成平手」。

綜合上述分析，網友一般認為東環較適合投資，一般認為近機場，長遠來說對發展有利。雖然現時航空業停頓，但大部分意見都認為航空業總有復甦的一天，因此不用過分擔心。另外有網友指「樓主」分析錯誤，指元朗YOHO雖然近元朗市中心，但以全港宏觀來說，交通其實不太方便，所以收租一定以東環作首選。

網民意見：

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責任編輯 : 翁嘉陽