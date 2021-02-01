【大行報告】安踏李寧滔搏股價造好　同日獲大摩高盛籲買

摩根士丹利發表報告指，過去兩年內地體育用品股市盈率擴張，加上近期市場情況不穩定，該行接觸的投資者似乎傾向在相關股份上獲利。不過，該行對內地體育用品行業的基本面和相對估值樂觀，認為在波動過後，該行予「增持」的體育用品股份會有良好表現。



大摩表示，安踏(02020) 股價在2019年上升86%，去年上升76%，預測市盈率由18倍升至36倍；李寧(02331) 股價在2019年更升178%，去年亦升128%，預測市盈率由19倍升至51倍，認為在經過2019年及去年的強勁股價表現後，預期安踏及李寧今年的回報降低亦屬合理，但該行有信心若其他消費行業龍頭的整體維持較高估值，體育用品股股價可達到其目標價。

另外，高盛就指，雖然新冠病毒個案反彈及在農曆新年前後實施人流管制，或會影響短期運動服飾的銷售，但仍對潛在的銷售復甦抱正面態度，相信各公司已通過更強的渠道戰略做好準備及積極控制庫存。

該行認為，隨著運動參與度提高、政府的政策支持及體育用品公司在產品、品牌及渠道的策略提升，相信長期的結構性增長會維持不變。在代工生產方面，看到去年的訂單流程獲改善，以及進行有效的訂單控制；而今年的需求有所改善，毛利率擴張亦受到效率提升所帶動。但該行料由於人民幣兌美元升值，而會出現部分負面的外匯影響。該行指李寧為體育用品股中首選，為其「確信買入」名單之內。該行亦予申洲國際買入評級。

大摩及高盛評級及目標價：