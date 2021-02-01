【華為動向】通過虛假Twitter帳號攻擊政府政策　華為承認不足將展開內部調查

▲ 最近就有研究機構揭發指，華為透過利用虛假Twitter帳號攻擊政府政策，試圖為自己的業務護航。

在美國禁制封殺令下，華為在海外市場處處受到限制，歐洲國家已考慮限制華為5G設備。不過，最近就有研究機構揭發指，華為透過利用虛假Twitter帳號攻擊政府政策，試圖為自己的業務護航。這些帖文更獲華為高管轉發，不過就未有足夠證據顯示，支持是次華為行動的幕後主使者。

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據研究機構Graphika日前發表報告，比利時政府宣佈重新審視5G相關政策期間，考慮將華為等高風險供應商排除於當地5G基建。他們發現，至少有14個冒充電訊專家、作家和學者的Twitter帳號，發表多篇支持華為的文章和攻擊比利時政府立法草案限制。雖然這些帳號都有顯示個人照片和職業，但均屬於虛假照片，而且關注的都是機械人假帳號。

▲ 至少有14個冒充電訊專家、作家和學者的Twitter帳號，發表多篇支持華為的文章和攻擊比利時政府立法草案限制。

Graphika表示，暫時未有證據顯示誰人在背後操控或資助該批假帳號，但他們的帖文均獲華為官方帳號或高層轉發，包括華為負責西歐公共事務和傳播的總監Kevin Liu。有指其Twitter帳號，在去年12月的3個星期內，已分享這些虛假帳號的60條帖文。而有超過500萬名關注者的華為歐洲官方帳號，亦分享了47條相關帖文，涉嫌進行網絡言論操控。

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而Twitter在收到Graphika的報告後，已經將這些虛假帳號移除，又表示如果有證據顯示任何帳號涉及操控行為，不排除採取進一步行動和永久封鎖。華為就事件發聲明回應，已針對事件展開內部調查，強調公司有明確基於國際最佳實踐的社交媒體指引，會非常認真對待任何沒有遵守政策的行為，並注意到部分網上及社交媒體活動，在遵守有關指引或有不足之處，跟華為開放、誠實和透明的價值觀相違背。

責任編輯：施雯雯