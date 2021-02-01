【港股追蹤】里昂睇好呢隻物管股收購策略　目標價上調19％ 潛在升幅近3成

里昂發表報告，指恒大物業（06666）新收購項目提供額外增長動力，把其目標價由18.4元上調19%，至22元，維持「買入」評級。

恒大物業周一（1日）暫報17.28元，升0.6%，成交額6.1億元，較里昂目標價潛在升幅約28%。

報告指，恒大物業以15億元人民幣收購亞太酒店物業服務，理論上大力提升2020年度備考在管面積26.4%，但重點是能支持公司額外增長能力，以及完成商業模式，特別在公共物業及城市服務。

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恒大物業上周五公布，斥資15億元人民幣收購浙江亞太酒店物業服務。亞太酒店物業位列中國物業服務百強企業第54位，在浙江、江蘇、山東、四川等13個省份39個城市擁有在管項目940個，在管面積超8000萬平方米，涵蓋住宅、寫字樓、城市綜合體、大型工業園等業態，服務業主超200萬人。

集團早前曾下達目標今年要實現在管面積超6億平方米。公告顯示，本次收購完成後，恒大物業在管面積一舉突破3.8億平方米。這意味著，不到一個月，恒大物業新增拓展在管面積已完成全年目標22%。

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記者：李兆明