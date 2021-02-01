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【新股IPO】英科醫療已遞交來港上市申請 傳集資最少10億美元

股樓投資 15:36 2021/02/01

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已在A股上市的內地即棄手套生產商英科醫療公布，已向港交所遞交H股上市申請，集資最少10億美元；高盛、招銀國際為其保薦人。據指英科醫療計劃今年上半年上市。

快手科技1024凍資歷年之冠 一人一手唔駛諗，見【下一頁】

英科醫療是個人防護裝備供應商，業務遍及全球，並於2017年7月在A股創業板上市。根據英科醫療稍早前公布的2020年業績預告，去年歸屬於上市公司股東的淨利潤將達68億元人民幣至73億元人民幣，按年增長3713.45%至3993.85%

快手科技1024今截飛 獲140萬人認購 超額認購逾1200倍 零售部分錄1.28萬億元認購 火熱程度直迫螞蟻，見【下一頁】

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記者：張以正

港股
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