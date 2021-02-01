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【新股IPO】賽生藥業已成功闖關 傳集資31億

股樓投資 16:04 2021/02/01

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賽生藥業（SciClone）已通過港交所上市聆訊，擬集資4億美元（約31億港元），短期內招股；保薦人為摩根士丹利、中金及瑞信。

集資所得，將用作投資中國或其他全球市場的潛在藥物收購目標、償還現有債務、臨床階段候選產品的開發及商業化，以及招聘、擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施等。

快手科技1024場外交易先炒起 傳炒高至250元 較最高定價高1.17倍，見【下一頁】

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賽生藥業產品開發和商業化集成平台的生物製藥公司，專注於存在重大未滿足醫療需求的治療領域，主要包括腫瘤及重症感染。公司旗下產品「日達仙」有在中國用於新冠肺炎預防和臨床治療，並為輝瑞及百特等合作夥伴製藥公司銷售推廣產品。

快手科技1024凍資歷年之冠 一人一手唔駛諗，見【下一頁】

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記者：張以正

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