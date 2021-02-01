【盈富基金】證監會：盈富現時決定正確　收緊主板上市門檻反映監管工作

▲ 證監會主席雷添良、行政總裁歐達禮（Ashley Alder）出席立法會財經事務委員會會議。

證監會主席雷添良、行政總裁歐達禮（Ashley Alder）出席立法會財經事務委員會會議。有議員問及盈富基金 （02800） 一度因應美國投資限制而停買個別中資股數日，歐達禮表示，已與盈富基金管理人道富環球溝通，確保基金採取一致、最少影響投資者的措施，指出盈富基金的美國投資者只佔少數，認為盈富基金重新投資決定正確，「轉軚」所引伸的追蹤誤差只屬輕微。

港交所 （00388） 諮詢建議提高主板盈利門檻，市場不乏反對聲音，雷添良稱，港交所早前已提高新股上市市值門檻，但當時未有同步提高盈利要求，引致不少中小企業以高市盈率上市，引伸更多監管工作。雷添良補充，信港交所會考慮市場不同意見，證監會會與港交所保持聯繫。

盈富基金停買制裁股3日 走資52億元，可見【下一頁】

證監會向立法會提交新年度預算，證監會料2020/21年度盈餘約1.5億元，較去年預算錄得赤字6.5億元大幅改善。雷添良稱，主要受惠港股成交較去年預算時理想，預計2021/22年度因應寬免牌費安排、預計年度內港股日均成交1230億元，預算赤字為1.84億元，但若果日均成交增至1370億元，可望取得收支平衡。

雷添良稱，新年度證監會除了聘請4名畢業實習生外，不會增加人手，也未擬於年內加薪。

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編輯：麥德銘