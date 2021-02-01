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【摺疊手機】Galaxy Z Fold 3或採用雙機身設計　有望提前發布

科技 14:00 2021/02/01

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有外國網站傳出指，預計將於今年登場的新機Galaxy Z Fold 3，採用全新摺疊設計型態，並改用雙摺疊屏幕。

三星（Samsung）近年來一直積極研發摺疊手機，除配置雙屏幕左右翻摺的Galaxy Z Fold系列、與垂直翻摺單屏幕的Galaxy Z Flip系列外，日前有外國網站更傳出預計將於今年登場的新機Galaxy Z Fold 3，採用全新摺疊設計型態，並改用雙摺疊屏幕，為用戶帶來全新的體驗。

【摺疊手機】三星擬供應柔性屏幕予第三方手機生產商　小米、OPPO摺機或於下半年面世

據外媒TomsGuide爆料指，三星預計將於上半年推出新一代的Z Fold 系列摺疊手機，在機身外側與內側均會配置觸控屏幕，並將有別於前兩代採用單摺疊式的設計，改以「雙摺疊式」的全新方案登場，預計將有望於5月至6月期間發表。

近日網上就有Galaxy Z Fold 3機身設計圖流出，顯示出該機有兩款不同設計，一款是類似屏風的左右對開，另一款則為Z形摺疊的設計。屏風對開式設計可讓機身內側的主屏幕顯示面積進一步增大，而在左右可摺疊彎折的機身外側，則分別搭載鏡頭模組背蓋、與內建自拍鏡頭的副屏幕，使整體機身更趨近於一台小型隨身平板。至於Z形摺疊設計，則可以節省一塊副屏幕，同時亦符合Z Fold系列的命名。

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不過，距離發表時間尚餘數個月時間，最終將會以怎樣的全新摺疊設計面貌亮相，仍然是未知之數，相信將備受外界矚目。

責任編輯：施雯雯

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