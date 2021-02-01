【摩通聘富二代】摩通前高層聘未達標嘉里物流主席兒子　梁嘉彰提供利益罪不成立

▲ 區域法院暫委法官張秀群今（1日）就案件進行宣判，裁定梁嘉彰無罪。

摩根大通（亞太）前董事總經理梁嘉彰早前在嘉里物流 （00636） 籌備上市時，透過投行的「子女聘用計劃」聘請嘉里物流主席洪敬南的兒子洪任毅，其後被廉政公署起訴。區域法院暫委法官張秀群今日（1日）裁定梁嘉彰無罪。

現年52歲的梁嘉彰案發時擔任摩根大通證券常務董事，控方指控梁企圖給予嘉里物流主席洪敬南的兒子洪任毅職位，以換取利益，令嘉里物流上市聘請投行時優待摩通。梁嘉彰否認兩項向代理人提供利益罪。

控方開案陳辭指，摩通從2005年起推出「子女聘用計劃」，安排客戶或潛在客戶推薦人到摩通內實習或工作，有關推薦程序須經面試及法律部門審核。

被告在2010年曾發電郵予公司同事透露她曾與洪敬南會面，並在洪敬南的兒子洪任毅未達摩通入職標準下，例如其大學學分僅為3.2，公司要求為3.4，洪任毅亦未獲第二輪面試機會，要求公司給予洪任毅為期2年的僱員合約。控辯雙方均承認，摩通在2010年1月發出合約僱用洪任毅為分析員，他在6月入職，並於同年10月辭職，離職時年薪64萬元。

嘉里物流在2013年首次公開招股時，並未有聘用摩根大通證券為保薦人。

辯方表示，該封內部電郵僅反映被告向其同事交代洪氏家族的資訊，以及推薦洪任毅的潛在商業利益。另外，被告推薦洪任毅，此舉正符合摩通本來成立「子女聘用計劃」的用意。

法官表示，在案件中，梁嘉彰僅為洪任毅的推薦人，洪任毅獲聘後，嘉里物流在2010年仍未落實上市，後來摩通亦未有擔任嘉里物流上市時的保薦人。法官認為，梁嘉彰推薦洪任毅是為了與洪敬南維持良好關係。

此外，法官亦指，在電郵中並未看見梁嘉彰向嘉里物流提供甜頭以尋求優待的意圖，反而摩通初級員工管理部及法規部兩個部門在把關聘用洪任毅時存在缺失。法官最後判梁嘉彰兩項向代理人提供利益罪罪名不成立。

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編輯﹕賴奕羚