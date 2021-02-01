梅根兒子出世紙只留頭銜捱轟 澄清由王室決定

英國哈里王子與妻子梅根脫離英國皇室後，依然備受外界關注。有英國傳媒報道指梅根在誕下小王子阿奇一個月後，刪除阿奇的出世紙上自己的真名，僅保留英國王室頭銜的更改出自梅根要求，目的是為了表示對其哥嫂的不滿。梅根透過發言人否認，指更改是英國王室的決定。

英國《太陽報》周六（1月30日）報道，小王子阿奇（Archie）於2019年5月出世後一個月，梅根（Meghan Markle）要求對阿奇的出世紙作出修改，刪除自己的真名「Rachel Meghan」，僅保留「修適士公爵夫人殿下」（Her Royal Highness the Duchess of Sussex）。

梅根擬做虎媽 被指為兒子繼承英國王位做準備 【下一頁】

報道亦指，這個更改目的是通過有別於劍橋（Cambridge）公爵夫婦的做法，顯示對他們不滿。因為劍橋公爵夫婦選擇了將凱特（Kate）名字，保留在幾名孩子的出世紙上。

梅根發言人否認說法，表示更改並非出自梅根要求。英國《獨立報》的聲明中表示英國王室在2019年決定更改文件，文件其後亦經王室高級官員確認，指哈里梅根二人未曾要求對文件作出更改。

哈里梅根據報永久停用社交平台 因受網民惡意批評 【下一頁】

文件更指，報道中的「不滿」（snub），具有冒犯性。聲明內容直指，報道只是小報（tabloid） 用於賺取點擊率（creating clickbait） 的手段，呼籲人民應關心世界正在發生的事情。

責任編輯：李俊儀