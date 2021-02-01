【香港經濟】金管局：關注股市與實體經濟脫節　憂估值過高致市場波動

▲ 金管局總裁余偉文憂慮，估值過高及地緣政治風險或會令市場出現大幅波動。（資料圖片）

金管局出席立法會財委會會議時表示，香港最新失業率升至6.6%的高位，估計會持續上升，反映本地經濟仍未脫困。金管局總裁余偉文表示，對環球股市在低息及量寬環境下急升，與實體經濟脫節，憂慮估值過高或會令市場大幅波動。

余偉文指，雖然疫苗面世有機會推動環球經濟逐漸好轉，但疫苗的實際接種速度及各國出入境等防疫限制，亦會影響經濟復甦步伐，又提到要關注美國新政府上任後及英國脫歐後的局勢變化。

金管局：料家庭負債佔GDP比例短期或再上升

他預期，疫情短期內續主導全球經濟發展，下行風險仍然存在。

環球股市自去年下半年起表現暢旺，近月連帶傳統經濟股亦都上升。余偉文形容，在低息及量寬環境下帶動股市急升、與實體經濟脫節，憂慮在估值過高及潛在的地緣政治風險，有機會導致市場出現大幅波動，同時關注環球債務持續上升的風險。

金管局：延貿易融資貸款展期90日｜【下一頁】

樓市方面，去年樓價按年持平，成交保持平穩。余偉文指出，去年11月至12月的成交明顯增加，而今年1月二手成交亦都良好，未見樓市周期有特別大轉變。

會上有議員關注家庭負債佔本地生產總值（GDP）比例進一步上升至去年的87%，再創破紀錄水平。余偉文解釋，主要受去年本港經濟萎縮6.5%、而且按揭宗數及金額繼續上升所導致，當局一直密切留意，並估計短期內或會繼續上升，強調整體還款情況良好。

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編輯：趙穎妍