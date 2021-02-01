▲ 任志剛：香港金融中心兩方面被低估 港股應設人民幣結算

行政會議成員、金管局前總裁任志剛出席論壇稱，相較倫敦、紐約，香港是全世界最國際化的金融中心。任志剛認為香港兩方面被看低，包括香港多年在全球新股集資額位居第一，而且投資者大部分來自外地，而大部分集資來自中國。

他對香港金融發展樂觀，但不能自滿，認為美國以金融「武器化」，人民幣應更加國際化，並由目前集中在貿易經常項目使用，擴大至在資本項目使用。他建議利用大灣區為試點，做到港元、人民幣兌換，接受內地銀行、香港銀行在兩地吸收存款，只要做到好監管對接及融合，相信並非難事。

李小加：互聯互通拓至新股通 利人民幣國際化、天然對沖，可見【下一頁】

任志剛重提香港股票市場可以使用人民幣結算的提議，他認為當股票交易結算時，可增加人民幣作為選擇，而投資者愈來愈多使用人民幣，國際間對人民幣的認將可大增。任志剛補充，不擔心採用人民幣、港幣雙幣結算，會影響港元地位，認為用家仍有貨幣選擇權。

他也提及，近期美股個股大起大落事件，稱自由市場不同於自由操縱，若各方面操作不符大眾利益，需要撥亂反正，而近期多家美股以數倍變動，反映市場失效。

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編輯：麥德銘