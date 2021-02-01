【BNO移民】英國據報或加稅 以拯救英國經濟

英國放寬國民海外護照（BNO）持有人移民限制，周日（31日）起已開放申請居留英國簽證，讓BNO持有人及其近親申請。其中，英國的高稅率是持有BNO的港人，考慮應否移居英國的一大因素。英國有報章報道，英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）考慮大幅加稅，以拯救深受新冠肺炎打擊的英國經濟。

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《每日快報》 （Daily Express）報道指，辛偉誠正尋求在3月公布預算案之前，找到增加庫房現金的方法。報道指，辛偉誠正增加資本增值稅（capital gains tax）與所得稅同等水平。而企業稅率則由目前的19%調高至24%。

居英簽證周日起已可申請 約翰遜稱感自豪 【下一頁】

英國納稅人聯盟（TaxPayers' Alliance）早前公布研究指，英國人平均稅務負擔（即稅收佔收入百分比）高達33.8%，是自1951年以來的最高水平。

英國納稅人聯盟行政總裁奧康內爾（John O'Connell）認為，在如此艱難的困難時期，財相應反而減輕家庭及企業稅收，並對需要支援的產業伸出援手，及盡方法振興經濟。

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責任編輯：林嘉莉