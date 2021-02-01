【李小加動向】李小加：互聯互通拓至新股通　利人民幣國際化、天然對沖

▲ 李小加重提「新股通」概念

港交所 （00388） 高級顧問李小加出席論壇時稱，北水近期經港股通湧入香港，是因為港股估值較A股低，現難評論情況是否長期維持。李小加又指，互聯互通未來應拓至「新股通」，認為有利中國投資者對沖海外投資、支出。

李小加以沙特阿美為例，若沙地阿美（Saudi Aramco）在香港發行股票時，同時設有人民幣櫃檯，沙地阿美從內地投資者取得人民幣，可以再轉成人民幣國債，有利人民幣變相出境。李小加認為，中國讓其他外資成為「債主」，才有利人民幣流通，「光當別人的債主不好，因為風險不決定在手上。」

香港金融中心兩方面被低估 港股應設人民幣結算，可見【下一頁】

另一方面，李小加指出，中國是沙地阿拉伯石油的主要消費國，當油價上升時，消費支出增加，但中國投資者可以從股價受惠，反之亦然，達成天然對沖。

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編輯：麥德銘