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【快手IPO】快手科技1024場外交易先炒起 傳炒高至250元 較最高定價高1.17倍

股樓投資 14:53 2021/02/01

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快手科技（新上市編號：01024）將於本周四（4日）就會揭盅到底有無份抽中，並於周五（5日）掛牌。不過，在還未知結果前，據內地媒體報道，快手的場外交易成交價已高達250元，足足較市場預期上限定價的115元，升幅高達117%。

快手科技1024凍資歷年之冠 一人一手唔駛諗，見【下一頁】

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快手自上周二（26日）至周五（29日）招股，股招股價介乎105元至115元，每手100股，入場費11615.89元。是次擬發行3.65億股新股，相當於擴大後股本8.9%，其中97.5%國際配售，2.5%公開發售，集資規模383.5億元至420億元。若計及超額配售權，集資額最高達483億元，遠高於去年上市京東 （09618） 的345.6億元。


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記者：張以正

 

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