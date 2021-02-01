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移民潮致千億資金外流？　金管局：預測僅建基於籠統假設

股市 13:56 2021/02/01

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金管局副總裁李達志表示，有關移民導致的資金外流預測，僅建基於「籠統的假設」。

英國放寬持英國國民（海外）護照（BNO）的港人申請BNO居留簽證，此前有券商預測BNO移民潮，或致香港今年走資2,800億元。金管局副總裁李達志指，有關預測僅建基於「好籠統的假設」，重申只要維持到金融體系穩定、財政紀律，自然可以穩住市場信心。

美銀：BNO移民潮可致港走資2800億元｜【下一頁】

港府即日起不承認BNO｜【下一頁】

金管局出席立法會財委會會議，席上有議員關注市場有預測指，移民潮或致大量資金外流。李達志回應時表示，難實際預測移民的影響，而香港過去一直都不斷有好多資金進出，並重提去年市場亦都曾經憂慮資金外流的問題，但就強調只要維持到金融體系穩定，即可維持市場信心。

金管局：港銀存款去年仍有5%增長　未見資金外流跡象

總裁余偉文補充，香港銀行存款去年增長5%，而且港滙繼續貼近強方兌換保證水平，無迹象顯示有資金流走。他續指，香港作為開放班經濟體，維持貨幣穩定至關重要，重申聯滙仍然是最適合香港的滙率制度。

立法會議員葉劉淑儀發言時指，港區國安法生效後，外媒時有「抹黑香港」的報道，詢問金管局有否與外國媒體溝通，並要求金管局研究更多可行措施，維持國際市場信心。

外資關注香港法治情況　余偉文：時間是最好證明

余偉文回應時指，在席的4位高層近月先後參與數百場網上會議、接觸大量投資者，未來會繼續。他又同意，法治是外資最關注的地方，又稱「時間就是最好的證明，從（國安法）檢控、程序可見」。

財委會主席林健鋒又指，連本地金融機構滙豐最近亦被英國國會傳召，促金管局未來應就外媒「無理攻擊」作出回應，余偉文回應時指「可以」。

相關文章：

【香港經濟】金管局：關注股市與實體經濟脫節　憂估值過高致市場波動

【港區國安法】金融專才離港被監管機構詢問原因　金管局：有何特別？

 

編輯：趙穎妍

移民 經濟 李達志 余偉文 葉劉淑儀 立法會 香港金融管理局 金融 銀行 港區國安法

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