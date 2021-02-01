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【豚蹤再現】大鵬灣現白海豚蹤跡　目擊市民：時浮時沉暢遊 優雅地跳躍

環球政經 13:06 2021/02/01

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有香港漁民1月中在屯門水域近沙洲對開海面發現中華白海豚的蹤影，想不到在香港東北的深圳大鵬灣，也有白海豚出沒。

據內地媒體報道，1月29日下午，深圳鹽田港灣金色海岸遊船的遊客發現大鵬灣海上出現一條白海豚，時浮時沉地暢遊，並優雅跳躍，不少遊客紛紛用手機拍下。

    點擊圖片放大

原來，在深圳鹽田港附近過往亦曾發現海豚蹤跡。由於海豚對海域水質要求極高，海豚的出現代表該海域水質生態環境良好。

大鵬灣為香港及深圳之間的其中一個海灣，西面和南面分別為香港的吉澳和西貢半島，北面和東面則為深圳的鹽田、大鵬和南澳，海灣的中央為香港大埔區的東平洲和石牛洲。

資料顯示，中華白海豚棲息地主要集中在本港大嶼山西面及西南面，至於北大嶼山水域近年已甚少有海豚出沒，有環保組織估計或與機場第三跑道工程有關。

 

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責任編輯：葉卓偉

 

 

 

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