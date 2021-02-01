  • 24°C
香港時間 : 2021201日 (一) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逆市開店】太古「FRESH新鮮生活」投資額逾4000萬元　每日人流量逾2萬表現理想

商業 13:35 2021/02/01

分享：

「FRESH新鮮生活」集團行政總裁李軒宇指，於康怡廣場的新店投資額超過4000萬元。

大型超市「FRESH新鮮生活」繼於日出康城開店後，日前再在太古康怡廣場再開設第二分店。集團行政總裁李軒宇透露，該店暫時平均每日人流量逾２萬人次，對表現感滿意。集團也有意今年底前再增設更多分店。

【逆市開店】「FRESH新鮮生活」第二分店進駐太古　港式新鮮市集為題　設28專區 （多圖）

集團行政總裁李軒宇指，留意到在九龍及新界都能找到形形色色的活化街市，然而新式市集在港島寥寥可數，故看準此商機，特意選址康怡廣場，並投資超過4000萬元，希望能打造成港島新買餸地標。逆市開店具風險，他坦言，雖然當時簽約時未爆發第３、４波疫情，但由於食品是必需品，故仍然對逆市開店有信心。

「FRESH 新鮮生活」 第二間分店已於 1 月 30 日正式進駐康怡廣場(北座)。

看好今年食品零售前景

康怡店在1月30日正式開幕。李透露，該店平均每日人流量逾２萬人次，甚至比日出康城店多，加上當區消費力亦不差，會員人均消費額達250元，對銷情感滿意。至於日出康城店方面，他指，至今仍能保持開業首個月之營業額，加上該商場正逐步完善，故客流量也隨之然上升。

雖然疫情持續，但由於港人增加留港消費，他指仍看好今年食品零售前景，集團也有意今年底前再增開２至３間「FRESH新鮮生活」或「本灣水產」分店，料會選址九龍及新界地區。

【疫市營商】新晉品牌皇玥逆市開店添競爭力　新年禮盒訂單比去年增逾3成（有片）

【逆市開店】陽光洗衣夥Dustykid開洗衣茶飲店　年輕人易接受

記者：蘇穎琪

相關文章

【逆市開店】茶飲店本月接二連三開幕　天仁茗茶賞茶都有份
2021/01/11
【逆市開店】茶飲店本月接二連三開幕　天仁茗茶賞茶都有份
【逆市開店】「FRESH新鮮生活」第二分店進駐太古　港式新鮮市集為題　設28專區 （多圖）
今日
【逆市開店】「FRESH新鮮生活」第二分店進駐太古　港式新鮮市集為題　設28專區 （多圖）
【疫市營商】新晉品牌皇玥逆市開店添競爭力　新年禮盒訂單比去年增逾3成（有片）
2021/01/29
【疫市營商】新晉品牌皇玥逆市開店添競爭力　新年禮盒訂單比去年增逾3成（有片）
商場 疫情 食品 零售 營業額 太古 街市 市集

下一篇文章

【逆市開店】「FRESH新鮮生活」第二分店進駐太古　港式新鮮市集為題　設28專區 （多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民日本】BNO移民以外的選擇　日本有近30種不同簽證　供外國人工作移居
【移民日本】BNO移民以外的選擇　日本有近30種不同簽證　供外國人工作移居
【Tesla】Tesla Model 3香港價格調整　所有版本價格均有所下調
【Tesla】Tesla Model 3香港價格調整　所有版本價格均有所下調
【機迷熱話】《瘟疫公司》全新模式《解藥風雲》PC版上架　遊戲情節有幾貼地？
【機迷熱話】《瘟疫公司》全新模式《解藥風雲》PC版上架　遊戲情節有幾貼地？
【BNO移民】英國將申請加入CPTPP　脫歐後覓貿易出路
【BNO移民】英國將申請加入CPTPP　脫歐後覓貿易出路
【移民日本】留日港青心得　東瀛創業須留意文化差異　要融入社會兼肯學習
【移民日本】留日港青心得　東瀛創業須留意文化差異　要融入社會兼肯學習
【旅遊寒冬】逾26年歷史「歐洲之星」恐不敵疫情破產？　法國：冀可繼續營運
【旅遊寒冬】逾26年歷史「歐洲之星」恐不敵疫情破產？　法國：冀可繼續營運