【逆市開店】太古「FRESH新鮮生活」投資額逾4000萬元　每日人流量逾2萬表現理想

▲ 「FRESH新鮮生活」集團行政總裁李軒宇指，於康怡廣場的新店投資額超過4000萬元。

大型超市「FRESH新鮮生活」繼於日出康城開店後，日前再在太古康怡廣場再開設第二分店。集團行政總裁李軒宇透露，該店暫時平均每日人流量逾２萬人次，對表現感滿意。集團也有意今年底前再增設更多分店。

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集團行政總裁李軒宇指，留意到在九龍及新界都能找到形形色色的活化街市，然而新式市集在港島寥寥可數，故看準此商機，特意選址康怡廣場，並投資超過4000萬元，希望能打造成港島新買餸地標。逆市開店具風險，他坦言，雖然當時簽約時未爆發第３、４波疫情，但由於食品是必需品，故仍然對逆市開店有信心。

▲ 「FRESH 新鮮生活」 第二間分店已於 1 月 30 日正式進駐康怡廣場(北座)。

看好今年食品零售前景

康怡店在1月30日正式開幕。李透露，該店平均每日人流量逾２萬人次，甚至比日出康城店多，加上當區消費力亦不差，會員人均消費額達250元，對銷情感滿意。至於日出康城店方面，他指，至今仍能保持開業首個月之營業額，加上該商場正逐步完善，故客流量也隨之然上升。

雖然疫情持續，但由於港人增加留港消費，他指仍看好今年食品零售前景，集團也有意今年底前再增開２至３間「FRESH新鮮生活」或「本灣水產」分店，料會選址九龍及新界地區。

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記者：蘇穎琪