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【快手科技IPO】快手1024被指侵權 音集協要求下架一萬部視頻、蘋果商店或將快手下架

股市 12:54 2021/02/01

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快手科技（新上市編號：01024）上市前再爆出侵權風波。

快手科技 （新上市編號：01024） 上市在即，惟此前爆出侵權風波。中國音像著作權集體管理協會（簡稱：音集協）周一（1日）發公告指，要求快手平台停止侵權行為，並且下架首批一萬部涉嫌侵權視頻。而蘋果（美：AAPL）亦稱，快手不解決版權問題將會從應用商店下架。

快手科技OTC成交價高市傳定價逾1倍，見【下一頁】

據音集協統計，截止至去年底，快手平台有不少於1.55億個視頻涉嫌侵權。據悉，音集協要求快手下架的首批一萬餘部視頻，快手平台均未獲得錄音製品複製等權利的許可，無權允許平台用戶複製未經授權的錄音製品用於短視頻的背景音樂。

重溫快手認購盛況，凍資多少億？見【下一頁】

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另外，據音集協消息，於今年1月中旬，陸續向國內6大應用商店和蘋果應用商店發起「快手侵權下架投訴」。 蘋果商店上周四（28日）回應指，要求快手盡快與音集協解決版權問題，否則將會被下架。

快手科技一人一手注定無望？見【下一頁】

事實上，去年11月，音集協已就快手侵權行為向國家版權局投訴，涉及6萬多首歌，近3億次播放。而且音集協就快手侵犯5首歌曲的錄音製作者權在北京互聯網法院立案，要求快手停止侵權並賠償13萬元人民幣。

公開資料顯示，音集協是經國家版權局正式批准成立，在民政部註冊登記的唯一音像集體管理組織，依法對音像節目著作權以及與著作權有關的權利實施集體管理。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】使用【新股IPO】小工具

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編輯：袁諾曦

港股 蘋果（Apple，美：AAPL） IPO 快手—W（01024）

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