【盈喜盈警】一文看清企業數據 開元酒店料去年淨利潤跌80%至90%

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

前一周公布｜【盈喜盈警】一文看清企業數據 首創置業料去年淨利潤按年跌至少45%

【盈喜】

陽光紙業 （02002） 盈喜，料去年純利按年增長35%至60%，主要因銷售收入增長及毛利增加以及融資成本下降。

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中海石油化學 （03983） 盈喜，預期2020年業績略好於2019年，因下半年隨國內疫情受控，工業經濟恢復，純利約7.17億至7.57億元人民幣。

榮暉國際 （00990） 盈喜，預期去年純利按年增長1.73倍指5億元，主要因：1）鐵礦石價格上升，集團錄得分銷及貿易分部銷售額及利潤增長；2）集團金融服務業務分部發展，商品價格波動不定令商品衍生工具相關金融服務的需求增加。

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時代鄰里 （09928） 發盈喜，預期去年未經審核歸屬集團權益擁有人的淨利潤及核心淨利潤將錄得大幅增加，按年增幅分別不低於140%及90%。

時代鄰里指，主要由於由集團管理的物業建築面積增加；物業管理服務及增值服務收入增加；及集團積極優化運營和採取智能化應用，提升運營效能及降低成本和費用所致。

時代鄰里料年度淨利潤按年最少升140%，詳情可看﹕【下一頁】

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【盈警】

開元酒店 （01158） 盈警，料去年淨利潤按年減少80%至90%，主要因疫情爆發對酒店行業產生巨大衝擊，致上半年錄得淨虧損，惟下半年已實現盈利。

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啟迪國際 （00872） 預期，去年錄得虧損淨額介乎2.5億至3億元，主要因無形資產攤銷增加及借款利息等融資成本增加。儘管與2019年同期相比，集團去年就出售一間附屬公司確認一次性收益約5000萬元、持續經營業務收益溫和增加至約港幣7.2億元及毛利增加至約9000萬元。

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復星旅遊文化 （01992） 發盈警，去年營業額按年下降57%，主要由於度假村容納能力下降約55%，於2020年，主要因建造和交付週期的規劃，集團的旅遊相關物業銷售及建造收入預期下降約87%。集團2020年權益持有人應佔虧損預期為25億至26.5億元人民幣，該等虧損主要由於度假村運營的經營虧損所致。

復星旅文表示，2020年1月起新型冠狀病毒疫情造成各國採取大範圍的封城和旅行限制等公共衛生防疫措施，對集團的度假村運營業務產生重大負面影響。惟集團財務狀況仍然健康，截至去年底，現金及銀行結餘不低於45億元人民幣，未使用的銀行貸款額度不低於42億元人民幣，一年內到期的銀行貸款不高於22億元人民幣。

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恒投證券 （01476） 發盈警，預期去年錄得純利4.73億人民幣，2019年則為7.4億元人民幣，按年下滑36%，董事會認為與2019年相比集團經營業績一定幅度的下降主要是受到私募股權投資業務所持有標的公允價值較大幅波動的影響。

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永旺百貨 （00984） 發盈警，集團預料去年股東應佔虧損收窄至0.3億元，比2019年同期虧損1.89億元減少約1.59億元。

集團表示，虧損減少主要因為﹕（i）顧客留在家中的比率上升，增加對食品及日常生活用品的需求，超級市場業務銷售表現錄得較大增長；（ii）新增的小型專門店及品味生活專門店銷售表現理想；（iii）AEON自家品牌產品的銷售佔比增加；（iv）集團獲香港及內地政府補助。

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集一控股 （01495） 發盈警，公司預計去年股東應佔虧損不少於2000萬元人民幣，2019年同期股東應佔純利則為約1310萬元人民幣。

公司表示，業績下滑主要因為﹕（i）新冠疫情爆發及政府防控措施促使集團全年商品銷量減少；（ii）地方政府去年上半年要求關閉建築工地，集團室內設計及建築工程服務分部收入減少。

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編輯﹕賴奕羚