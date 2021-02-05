【盈喜盈警】一文看清企業數據 精熙國際料去年盈轉虧（不斷更新）

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

前一周公布｜【盈喜盈警】一文看清企業數據 首創置業料去年淨利潤按年跌至少45%

【盈喜】

高陽科技 （00818） 預計，去年溢利為6.1億元至6.8億元。而2019年溢利約5.78億元。

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中芯國際 （00981） 預計，上季收入按年增長17%至9.81億美元，略勝公司早前指引，純利按年大增1.9倍至2.57億美元，大勝市場預期。上季毛利率為18%，為公司指引區間上限。

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嘉宏教育 （01935） 盈喜，預期去年純利按年增長50%，由於在校生人數及學費按年增加導致收益及毛利有所增長，以及集團於去年擴建其現有學校校園令招生名額增加導致自2020╱21學年的新招生人數有所增長；及集團於截至2019年12月31日止年度錄得上市費用合共約1770萬元人民幣，而去年度並無產生相關上市費用，導致行政開支有所下降。

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新城悅服務 （01755） 盈喜，去年純利按年增長至少50%，主要由於在管面積快速增加，已經突破1億平方米；及社區增值服務的發展迅速。

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香港電訊 （06823） 截至去年12月底止，全年溢利53.03億元，按年上升1.65%，每股基本盈利70.01仙，末期分派每個股份合訂單位40.97仙，全年總分派為71.07仙。

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鐵貨 （01029） 發盈喜，去年轉虧為盈，預計去年錄得股東應佔溢利將介乎於2000萬美元至2600萬美元，2019年同期則錄得虧損3870萬美元，集團表示，集團轉虧為盈主要因為﹕（i）礦場去年提升產能及營運；（ii）鐵精礦的平均普氏現貨價格比去年高；（iii）集團成本以俄羅斯盧布計值，俄羅斯盧布去年貶值為集團的盈利能力帶來正面影響。

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登輝控股 （01692） 預期，去年純利按年增長不少於65%。主要由於集團的銷售增加；接受香港政府根據保就業計劃提供的政府補貼；於中國暫時減少及豁免支付社會保險費等。

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英皇鐘錶珠寶 （00887） 預計，去年將錄得純利不少於 3000萬元。

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首長寶佳 （00103） 發盈喜，公司預期去年溢利將不少於1.3億元，比2019年的1.08億元增加0.22億元，主要因為﹕（i）生產成本下降導致毛利率提高；（ii）財務成本降低。

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融創服務 （01516） 發盈喜，預期去年公司擁有人應佔溢利按年增長超過120%，主要由於本年度的在管建築面積大幅增加及社區增值服務的發展帶來收入的大幅增加，以及積極採取降本增效的舉措帶來的盈利水平的提升。

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融創中國 （01918） 發盈喜，預期年度公司擁有人應佔溢利較上年度增長超過35%，主要由於年度物業銷售交付面積較上年度增加，及股權投資產生的金融資產公允價值變動收益所致。

融創中國及融創服務齊發盈喜，詳情可見﹕【下一頁】

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陽光紙業 （02002） 盈喜，料去年純利按年增長35%至60%，主要因銷售收入增長及毛利增加以及融資成本下降。

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中海石油化學 （03983） 盈喜，預期2020年業績略好於2019年，因下半年隨國內疫情受控，工業經濟恢復，純利約7.17億至7.57億元人民幣。

榮暉國際 （00990） 盈喜，預期去年純利按年增長1.73倍指5億元，主要因：1）鐵礦石價格上升，集團錄得分銷及貿易分部銷售額及利潤增長；2）集團金融服務業務分部發展，商品價格波動不定令商品衍生工具相關金融服務的需求增加。

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時代鄰里 （09928） 發盈喜，預期去年未經審核歸屬集團權益擁有人的淨利潤及核心淨利潤將錄得大幅增加，按年增幅分別不低於140%及90%。

時代鄰里指，主要由於由集團管理的物業建築面積增加；物業管理服務及增值服務收入增加；及集團積極優化運營和採取智能化應用，提升運營效能及降低成本和費用所致。

時代鄰里料年度淨利潤按年最少升140%，詳情可看﹕【下一頁】

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【盈警】

精熙國際（02788）預計，集團去年虧損將不少於170萬美元，2019年同期則錄得溢利503.6萬美元。集團表示，公司由盈轉虧主要因為錄得匯兌虧損。

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世界華文媒體（05090）預計，公司截至12月31日第三季將錄得公司擁有人應佔溢利介乎120萬美元 至150萬美元，2019年同期則為340萬美元。另外，公司預期截至12月31日止9個月，公司擁有人應佔虧損將介乎340萬美元至370萬美元，2019年同期則為溢利880萬美元。集團表示，主要由於全球新冠病毒嚴重限制經濟活動，導致集團的旅遊業務和廣告收入下降。

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北海集團（00701）預計，公司去年將錄得介乎8300萬至9500萬元的股東應佔虧損，2019年同期公司則錄得股東應佔溢利2.35億元。集團表示，主要因為﹕（i）沒有出售附屬公司的收益；（ii）集團去年在香港及中國內地的投資物業公平值虧損為9400萬元。

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萬華媒體（00426）預計，集團預計截至12月31日止第三季，集團將錄得虧損160萬元，按年升約1倍。若扣除保就業計劃所資助的240萬元，期間虧損則為400萬元。此外，集團預期截至12月31日止9個月，公司擁有人應佔虧損為1120萬港元，比2019年同期增加約17%。集團表示，虧損增加主要因為新冠病毒疫情導致廣告收入減少。

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盈利是（06838）預計，集團去年純利比2019年同期的1.38億元跌約3成，集團表示，毛利率下跌主要因為﹕（i）錶帶及時尚飾物分部的銷售受到新冠全球疫情打撃；（ii）疫情全球大流行導致市場競爭加劇，產品銷售價格下跌。

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朸濬（01355）預計，集團去年虧損比2019年同期的1510萬元減少約80%或1210萬元。集團表示，虧損減少主要因為﹕（i）集團去年向第三方提供住宿設施管理服務；（ii）集團去年能夠為客戶提供住宿項目的諮詢服務。

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富智康（02038）預計，集團去年虧損為1.75億美元或以下，營業收入將超過89.34億美元，比2019年同期營業收入143.78億美元下降37.9%。集團表示，主要因為﹕（i）新冠病毒在全球流行；（ii）集團持續組織結構調整；（iii）去年來自減損或陳舊資產錄得重大虧損。

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合興集團 （00047） 預計，去年盈轉虧，虧損不多於9000萬元人民幣，上一財年盈利為1.04億元人民幣。

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華檢醫療 （01931） 預計，去年純利按年減少不多於55%，收入與去年相若。

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康宏環球 （01019） 盈警，集團預期截至2017年、2018年及2019年底止財年將錄得虧損，由於公司採取一系列措施減低、重整及終止若干業務，以分隔曹貴子及前管理層管理下涉及各種不當行為的附屬公司，確保不會對集團之營運及財務構成進一步影響。

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合富輝煌 （00733） 盈警，預期去年純利按年下降超過50%。

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WING ON CO （00289） 盈警，預計去年錄得虧損4.7億元。

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永安國際 （00289） 發盈警，集團料去年錄得應撥歸股東虧損約為4.69億元，2019年同期則為溢利7.66億元。

集團表示，虧損主要由於去年集團錄得投資物業未實現估值淨損失約為8.99億元，2019年同期錄得淨收益3.03億元。若撇除集團投資物業未實現估值淨損失及有關遞延稅項，集團去年應撥歸股東基本溢利比2019年同期減少22%，主要因為﹕（i）百貨業務溢利減少；（ii）物業投資收入減少；（iii）投資於持作買賣用途證券及衍生金融工具收益減少。

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開元酒店 （01158） 盈警，料去年淨利潤按年減少80%至90%，主要因疫情爆發對酒店行業產生巨大衝擊，致上半年錄得淨虧損，惟下半年已實現盈利。

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啟迪國際 （00872） 預期，去年錄得虧損淨額介乎2.5億至3億元，主要因無形資產攤銷增加及借款利息等融資成本增加。儘管與2019年同期相比，集團去年就出售一間附屬公司確認一次性收益約5000萬元、持續經營業務收益溫和增加至約港幣7.2億元及毛利增加至約9000萬元。

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復星旅遊文化 （01992） 發盈警，去年營業額按年下降57%，主要由於度假村容納能力下降約55%，於2020年，主要因建造和交付週期的規劃，集團的旅遊相關物業銷售及建造收入預期下降約87%。集團2020年權益持有人應佔虧損預期為25億至26.5億元人民幣，該等虧損主要由於度假村運營的經營虧損所致。

復星旅文表示，2020年1月起新型冠狀病毒疫情造成各國採取大範圍的封城和旅行限制等公共衛生防疫措施，對集團的度假村運營業務產生重大負面影響。惟集團財務狀況仍然健康，截至去年底，現金及銀行結餘不低於45億元人民幣，未使用的銀行貸款額度不低於42億元人民幣，一年內到期的銀行貸款不高於22億元人民幣。

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恒投證券 （01476） 發盈警，預期去年錄得純利4.73億人民幣，2019年則為7.4億元人民幣，按年下滑36%，董事會認為與2019年相比集團經營業績一定幅度的下降主要是受到私募股權投資業務所持有標的公允價值較大幅波動的影響。

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永旺百貨 （00984） 發盈警，集團預料去年股東應佔虧損收窄至0.3億元，比2019年同期虧損1.89億元減少約1.59億元。

集團表示，虧損減少主要因為﹕（i）顧客留在家中的比率上升，增加對食品及日常生活用品的需求，超級市場業務銷售表現錄得較大增長；（ii）新增的小型專門店及品味生活專門店銷售表現理想；（iii）AEON自家品牌產品的銷售佔比增加；（iv）集團獲香港及內地政府補助。

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集一控股 （01495） 發盈警，公司預計去年股東應佔虧損不少於2000萬元人民幣，2019年同期股東應佔純利則為約1310萬元人民幣。

公司表示，業績下滑主要因為﹕（i）新冠疫情爆發及政府防控措施促使集團全年商品銷量減少；（ii）地方政府去年上半年要求關閉建築工地，集團室內設計及建築工程服務分部收入減少。

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編輯﹕賴奕羚