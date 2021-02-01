【本港之光】新世界及K11撼贏多國 奪「房地產奧斯卡」MIPIM Asia Awards 四大獎 鄭志剛：「可持續發展將引領房地產行業的未來」

有「亞太區房地產奧斯卡」之稱的全球的房地產獎項MIPIM Asia Awards，一向於行內地位舉足輕重，每年也吸引全球多個國家的房地產項目參賽，今屆共有114個項目參賽，由17位專家進行評核，挑選最後8個國家及地區共33個得獎項目。



其中新世界集團（00017）及K11旗下3個項目奪得四項大獎，分別為位於尖沙咀的K11 MUSEA、 鰂魚涌K11 ATELIER King’s Road和新世界旗下尖沙咀Victoria Dockside。

當中，K11 MUSEA榮獲「最佳零售發展項目金獎」，K11 ATELIER King’s Road獲得兩個獎項，包括「最佳綠色項目金獎」及「最佳辦公室項目銀獎」。而Victoria Dockside則獲得「最佳綜合型發展項目銀獎」。

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K11集團創辦人鄭志剛表示：「我很高興看到集團旗下的標誌性項目獲得享負盛名的國際獎項認可，這是對我們項目的莫大肯定，亦成為我們繼續策劃獨特、創新及富啓發性的項目與體驗，為顧客、租戶，以致社會創造共享價值的一大動力。」他續稱：「可持續發展將引領房地產行業的未來，而新世界及K11定必一直帶領綠色建築及設計的發展，達至新世界2030可持續發展願景設下的目標，將碳排放強度減少50%。」

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自2007年起，MIPIM Asia Awards表揚整個亞太區最卓越及創新的房地產項目。在芸芸110個來自十多個國家及地區的參選項目中，K11及新世界發展合共奪得四項大獎，亦是獲獎最多的項目團隊。

三大獲獎項目介紹：

K11 MUSEA --「最佳零售發展項目金獎」



K11 MUSEA 是座落尖沙咀海傍 Victoria Dockside 最新文化零售地標，靈感來自「海邊的靈感繆斯」，項目籌備達 10 年，於 2019 年 8 月開幕，銳意帶領文化零售新時代，以迎合本地及海外消費者日益殷切的需求，帶來結合藝術、文化和商業的創意體驗。

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K11 ATELIER King’s Road--「最佳綠色項目金獎」及「最佳辦公室項目銀獎」

位於鰂魚涌英皇道728號的甲級寫字樓項目K11 ATELIER King’s Road，設有超過70 項可持續發展及提升租戶健康的措施，亦是全球其中一幢囊括《領先能源與環境設計》、《WELL建築標準TM》及香港綠建環評三大環保認證中最高的鉑金級別認證。

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K11 ATELIER King's Road究竟有幾「綠色」?即click到下面睇睇：

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Victoria Dockside--「最佳綜合型發展項目銀獎」

由鄭志剛斥資26億美元興建的Victoria Dockside，佔地300萬平方呎的 ，於2019年隆重開幕，整個發展設有商場部份K11 MUSEA、寫字樓部份K11 ATELIER、及服務式住宅部份K11 ARTUS，以及酒店部份香港瑰麗酒店。

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記者：陳詠妍