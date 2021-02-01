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【遊戲驛站GME】Robinhood限制交易美股減至8隻　GME限購1股

股樓投資 14:51 2021/02/01

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美國散戶與機構上周爆發挾淡倉大戰，電子遊戲零售網GameStop（GME）等數隻股票被熱炒，零手續費交易平台Robinhood上周已經開始限制相關交易。根據該公司官網顯示，Robinhood本周一（1日）將略為放鬆限制，由上周的50隻減少至8隻。

以下8隻股票的正股及期權交易仍被限制：

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Robinhood指出，以上數量是每位用戶可以購入的股票和期權合約的最大數量，而非單筆交易限制，同時包括用戶目前已經持有的份額。不過對於持有量超標的用戶，平台不會強制平倉或賣出。

由於Robinhood上周四（29日）突然出手干預，限制包括GME在內的50隻較為波動股票的交易，散戶已經對該公司提起了集體訴訟，除了要求Robinhood恢復GME交易外，並要求公司支付賠償金。

【遊戲驛站GME】著名創投質問為何只許量化基金不看基本面 卻不容許散戶「點燈」【下一頁

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美國證券監管機構上周五（30日）已經表示，正密切監控及評估部份股票與期權的劇烈波動情況，同時調查證券行限制（買入GME）交易的行為，如發現濫用或操縱交易活動，SEC指將會採取行動保護散戶。

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編輯：李勝男

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