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【美股期貨】道指期貨升248點　GME盤前續跌37%（不斷更新）

股市 20:56 2021/02/02

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美股動態不斷更新

美股散戶挾倉潮有散水迹象，GameStop盤前下跌，白銀價格亦大幅回吐。儲局官員稱挾倉事件不會改變貨幣政策，為市場提供支持。歐洲經方面，歐元區去年第四季GDP好過預期。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞：

【遊戲驛站GME】GME正股盤後累瀉4成　淡倉大減逾半、對沖基金沽空單月虧損近千億

即市走勢：

【20︰48】標指期貨升0.86%，報3789點；納指期貨升0.81%，報13344點；道指期貨升248點，報30358點。

【19︰57】道指期貨升239點，報30349點；標指期貨升0.83%，報3797點；納指跌0.83%，報13345點。

【17︰35】GME盤前續跌25%，報168美元。

【17︰35】道指期貨升239點，報30349點；標指期貨升31點，報3796點；納指期貨升115點或近0.9%，報13352點。

【17︰15】OppoVivo創辦人期權對賭賺40萬美元　高風險、低回報？

【15︰40】馬斯克旗下SpaceX今年首推平民參與太空任務

【15︰20】內地媒體報道，百度（美：BIDU）正在江浙滬地區招攬造車的人才，百度回應指，正在組建智能汽車公司，各方面進展順利。

【電動車】百度外聘組建智能汽車公司　發言人：各方面進展順利

【14︰30】最強蘋果分析師郭明錤：Apple Car最快2025年發布　料定位在非常高端車型

【13︰30】沽空機構渾水創辦人Carson Block最新表示，GameStop拋物線升勢不似WSB等散戶所推動，更似是對沖基金挾淡倉（Short Squeeze）所為，認為GameStop事件是對沖基金互相撕殺。

【遊戲驛站GME】渾水：GME更似對沖基金同行撕殺　不似散戶行為、籲散戶小心

【13︰00】瑞信看好小鵬汽車銷情持續上升　目標價潛在升幅逾四成

【12︰34】道指期貨升140點，報30250點；標指期貨升20點，報3786點；納指期貨升103點或近0.8%，報13340點。

【12︰20】報道指京東 （美：JD） 旗下京東物流計劃最早本月提交香港IPO申請， 尋求估值達400億美元，集資額可能高達40億美元，預計第二季上市。

【12︰00】彭博報道，1月份韓國投資者買入海外股票的金額創有紀錄以來新高。

【遊戲驛站GME】全球投資者搭順風車挾爆淡倉　韓國投資者上月買入逾20億元GME股份

【08︰50】外電引述消息人士指，Robinhood正與銀行談判，尋求擴大信貸額度或安排新的信貸額度，以獲得10億美元（77.5億港元）的借貸，應對大量做空股票的訂單。

【遊戲驛站GME】Robinhood獲注資後 擬再與銀行洽談78億貸款

【08︰20】Robinhood早前曾將GME的買入股數限制收窄至1股，最新已再放寬至准買20股GME。

【遊戲驛站GME】Robinhood放寬限購令　最新准買20股GameStop （附表）

道指升229點港股ADR升177點　紐約期銀升逾9%

 

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2月1日（一）市況

挾倉股回吐，GameStop跌30.8%，高斯電子跌45.3%，市場重新聚焦大型科網股，納指收市升2.5%，亞馬遜升4.3%，微軟升3.3%，google升3.6%，蘋果升1.7%，近日跌穿800美元關的Tesla，投資者重新上車，收市大升5.8%，收報839.81美元。

美股上周五挫620點後，周一初段表現回穩。美股開市反彈，道指曾升353點，收市僅升229點。白銀價格大漲，紐約期銀一度升穿30美元水平，為2013年以來最高。

美國1月ISM製造業PMI為58.7，差過市場預期的60，以及前值60.7。另外，1月Markit製造業PMI終值調整為59.2，好過初值時的59.1，創2007年5月份有數據記錄以來的新高。1月價格分項指數終值上升至60.4%，創2008年7月份以來終值新高，且連續第8個月擴張。

即睇美股收市：

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挾倉股 收報 變幅 即市
最大跌幅
GameStop 225.01 -30.8% -34.8%
AMC娛樂控股 13.37 +0.8% -2.6%
高斯電子KOSS 35.00 -45.3% -46.9%
黑莓 14.62 +3.7% -9.7%

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【05︰00】道指收報30211點，升229點，標指升1.6%，收報3773點，納指升2.5%，收報13403點。

【01︰43】道指升227點，報30209點；標指升1.3%；納指升2.33%，報13374點；標指升1.5%，報3769點。

【00︰42】道指升234點，報30217點；標指升1.3%；納指升1.95%。

【00︰00】道指升70點，報30053點；納指升1.11%，報13215點；標指升0.65%。

【23︰03】美國製造業PMI遜預期，道指升幅收窄至67點，報30049點；納指升0.84%；標指升0.5%。

【22︰30】道指升228點，報30211點；標指升0.95%，報3749點；納指升1.31%，報13241點。紐約期銀升10.83%，報29.83美元。

【21︰39】道指期貨升194點，報30073點；納指期貨升1%，標指期貨升0.85%。

【20︰21】紐約白銀期貨升11.4%，報29.99美元。

【19︰50】美股期貨反彈，道指期貨升241點，報30120點；標指期貨升1.07%，報3745點；納指期貨升1.12%，報13055點。

【12：15】道指期貨升78點，報29957點；標指期貨升10點，報3715點；納指期貨升10點或近0.1%，報12921點。

【10：05】遊戲驛站GameStop（美：GME）觸發美國散戶集合力量「挾爆淡倉」對抗華爾街大鱷，帶動GME上周股價累升4倍。《華爾街日報》引述消息人士透露，美國對沖基金Melvin Capital首當其衝，1月份結算資產損失高達53%，需要緊急注資。

【遊戲驛站GME】美散戶撼贏華爾街　GME主要淡友Melvin Capital 單月輸逾5成

【08：04】Robinhood再收緊限購令，最新將GME的買入股數限制收窄至1股。另外，AMC院線（美：AMC）10股、高斯電子（美：KOSS）2股、諾基亞（美：NOK）2000股。

【遊戲驛站GME】Robinhood再收緊限購令　只准買一股GameStop （附表）

上周美股市況，詳情請看【下一頁】

道指上周五跌620點　港股ADR升27點

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責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 GameStop（美：GME）

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