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【美股期貨】美股期貨反彈　道指期貨升194點　白銀期貨升11%（不斷更新）

股市 21:40 2021/02/01

分享：

美股動態不斷更新

美股上周五下挫，市場憂投機活動加劇波動，加上強生（J&J）研發新冠疫苗的臨床測試表現遜色，道指瀉620點。美股期貨今早於亞洲時段回穩，道指期貨升78點。美國今日將公布1月Markit製造業採購經理人指數終值、1月ISM製造業及ISM就業指數、1月營建支出月率。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【21︰39】道指期貨升194點，報30073點；納指期貨升1%，標指期貨升0.85%。

【20︰21】紐約白銀期貨升11.4%，報29.99美元。

【19︰50】美股期貨反彈，道指期貨升241點，報30120點；標指期貨升1.07%，報3745點；納指期貨升1.12%，報13055點。

【12：15】道指期貨升78點，報29957點；標指期貨升10點，報3715點；納指期貨升10點或近0.1%，報12921點。

【10：05】遊戲驛站GameStop（美：GME）觸發美國散戶集合力量「挾爆淡倉」對抗華爾街大鱷，帶動GME上周股價累升4倍。《華爾街日報》引述消息人士透露，美國對沖基金Melvin Capital首當其衝，1月份結算資產損失高達53%，需要緊急注資。

【遊戲驛站GME】美散戶撼贏華爾街　GME主要淡友Melvin Capital 單月輸逾5成

【08：04】Robinhood再收緊限購令，最新將GME的買入股數限制收窄至1股。另外，AMC院線（美：AMC）10股、高斯電子（美：KOSS）2股、諾基亞（美：NOK）2000股。

【遊戲驛站GME】Robinhood再收緊限購令　只准買一股GameStop （附表）

上周美股市況，詳情請看【下一頁】

道指上周五跌620點　港股ADR升27點

【買 TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】

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責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 GameStop（美：GME）

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