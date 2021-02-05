【美股市況】道指收市升332點　GME瀉逾40%　航空、郵輪、波音續升（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國大型科技股業績不俗，加上就業數據勝預期，支撐美股表現。美國上周初領失業救濟人數持續回落，三大指數全綫揚升。道指收市升332點，收報31055點，標指升1.1%，收報3871點，納指升1.2%，收報13777點。。散戶挾倉股繼續回吐，科技股表現佳，蘋果收市升2.6%，Twitter升3.6%。

即睇美股收市：

挾倉股 收報 變幅 GameStop 53.33 -42.3% AMC娛樂控股 7.09 -21.0% 高斯電子KOSS 18.80 -26.5% 黑莓 12.17 +1.4%

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焦點新聞：

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【遊戲驛站GME】Robinhood CEO籲美股應轉為即時結算 重新接受GME碎股交易（第二版）

即市走勢：

【05︰00】道指收報31055點，升332點，標指升1.1%，收報3871點，納指升1.2%，收報13777點。

【01︰41】道指升244點，報30968點；納指升0.78%；標指升0.73%。

【01︰06】道指升268點，報30991點；標指升0.75%；納指升0.73%。

【00︰44】遊戲驛站GME跌超30%，AMC跌逾14%，Express跌8.4%。道指升280點，報31004點；

【00︰10】散戶挾淡倉股全綫下跌，遊戲驛站GME、Koss跌超15%，AMC跌逾10%，Express跌8%。

【23︰01】道指升230點，報30953點。

【22︰34】嗶哩嗶哩（美︰BILI）股價漲8.7%，報146.8美元；拼多多（美︰PDD）破頂，高見201.95美元，升幅逾4%。

【22︰30】美股開市，道指升66點，報30790點；納指升0.48%，報13675點；標指升0.3%，報3841點。

【21︰56】初領失業救濟人數少過預期，道指期貨升47點，報30674點；納指期貨升0.44%，報13453點；標指期貨升0.22%，報3831點。

【20︰18】美股期貨缺方向，道指期貨跌3點，報30624點；納指期貨升0.4%，報13447點；標指期貨升0.1%，報3826點。

【12︰25】道指期貨跌48點，報30579點；標指期貨跌6點，報3816點；納指期貨23點或近0.2%，報13371點。

【12︰00】高通（Qualcomm）（美：QCOM）上季銷售額差過預期，美股盤後跌逾6.7%。

【美企業績】高通上季銷售遜預期盤後急跌6% 華為失市場份額提供增長機會

【10︰20】Robinhood行政總裁Vlad Tenev表示，美國股票交易系統應改變現時T+2的結算制度，轉為即時結算，以減低結算風險。

【遊戲驛站GME】Robinhood CEO籲美股應轉為即時結算

【10︰05】傳蘋果及現代起亞接近敲定造車合作 Apple Car最快2024年投產

【07︰30】索尼SONY（美︰SNE）公布季度收入按年增長9.5%至2.697萬億日圓；純利按年增長62%至3718.9億日圓，超出市場預期的1251.9億日圓。

【SONY業績】索尼上季純利大增62% PS5銷量達450萬部 股價收市漲12%

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2月3日（三）市況

道指一度升105點，收市升幅僅36點，收報30723點，科技股偏軟，不過，油價大升及疫情股回升，即波音、航空股及郵輪股造好，反映市場看好疫情復甦下的落後股份，指引短綫走向。

美國「小非農」1月ADP新增私人職位數據，1月ISM服務業PMI表現均勝預期，惟美股表現個別發展。美國散戶挾淡倉事件餘波仍在，據報財長耶倫等擬召開會議，討論相關事宜。亞馬遜、Alphabet業績後股價向好。

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挾倉股 收報 變幅 GameStop 92.77 +3.1% AMC娛樂控股 8.91 +13.9% 高斯電子KOSS 25.59 +28.0% 黑莓 12.01 +4.0%

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即市走勢：

【05︰00】道指升36點，收報30723點，標指升0.1%，收報3830點，納指跌2點，收報13610點。

【04︰00】耶倫促通過大型紓困計劃 華府須援助地方政府

【01︰40】道指跌26點，報30661點；納指創盤中新高，升0.44%，報13672點；標指升0.31%，報3838點。

【01︰20】中概股表現向好，拼多多（美︰PDD）漲逾9%，創盤中紀錄新高；荔枝（美︰LIZI）股價一度翻倍。

【00︰23】美股反現反覆，道指跌41點，報30645點；標指升0.15%，報3831點；納指升0.16%，報13634點。Alphabet漲7.5%、亞馬遜轉跌0.37%。

【23︰28】美股全綫轉跌，道指跌103點，報30583點；標指跌0.13%；納指亦跌0.13%。

【22︰30】美股個別發展，道指跌71點，報30616點；標指升0.18%；納指升0.58%。

【20︰49】道指期貨升4點，報30590點；標指期貨升0.33%，報3831點；納指期貨升0.67%，報13538點。

【19︰15】美股期貨靠穩，道指期貨升46點，報30632點；標指期貨升0.4%；納指期貨升0.67%。

【12︰28】道指期貨升48點，報30634點；標指期貨升12點，報3830點；納指期貨升72點或0.5%，報13521點。

【11︰05】彭博最新報道，Point72基金近日籌集了15億美元（約117億港元）資金，集資原因是看到市場有投資機會。

【遊戲驛站GME】GME淡友Point72補充彈藥傳數日內急籌117億元 主要淡友Melvin Capital 單月輸逾5成

【10︰50】美國財長耶倫表示，本周將與重要金融監管機構召開會議，討論GameStop和其他股票所引起的市場波動。

【遊戲驛站GME】耶倫本周與金融監管機構會面 討論GME等股價波動

【10︰20】亞馬遜 （Amazon，美：AMZN）公布季績時宣布，貝索斯（Jeff Bezos）將辭任行政總裁。亞馬遜指，貝索斯將於第三季卸任，並由主管雲計算業務的Andy Jassy接任。

【貝索斯退任】亞馬遜績勝預期季度收入突破1000億美元 貝索斯退任行政總裁

【06︰55】Google母公司Alphabet第四季收入568.98億美元，按年增23%，超預期的531億美元；經調整純利152.27億美元，按年增43%；每股盈利22.3元，按年增45.3%，遠超預期的15.9美元。業績公布後，Google股價盤後急升8%。

【Google股價】Alphabet每股盈利遠超預期 盤後股價突破2000美元創新高

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2月2日（二）市況

美股散戶挾倉潮有散水迹象，GameStop失守100美元，白銀價格亦大幅回吐，道指收報30687點，升475點，納指升1.6%。儲局官員稱挾倉事件不會改變貨幣政策，為市場提供支持。歐洲經方面，歐元區去年第四季GDP好過預期。

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挾倉股 收報 變幅 即市

最大跌幅 GameStop 90.34 -59.9% -67.0% AMC娛樂控股 7.84 -41.1% -54.9% 高斯電子KOSS 20.00 -42.9% -49.9% 黑莓 11.55 -21.1% -24.3%

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焦點新聞：

【遊戲驛站GME】GME正股盤後累瀉4成 淡倉大減逾半、對沖基金沽空單月虧損近千億

即市走勢：

【05︰00】道指收報30687點，升475點，標指收報3826點，升1.4%，納指收報13612點，升1.6%。

【01︰45】白銀期貨跌幅擴大至10%，報每安士26.48美元。

【01︰12】美股期貨，道指升614點，報30826點；標指升1.78%，報3841點；納指升1.61%，報13619點。

【23︰32】美股升幅擴大，道指漲530點，報30742點；納指升1.13%，報13555點；標指升1.47%，報3829點。散戶挾倉股大跌，GameStop跌58%，報92.4美元；AMC跌48%；Koss跌48.5%。

【23︰00】道指升414點，報30626點；納指升1%，報13545點；標指升1.22%，報3819點。

【22︰30】美股開市，道指升283點，報30945點；標指升0.93%；納指升1.07%，報13546點。GameStop跌37%，報139美元。

【22︰01】道指升252點，報30362點；標指升0.9%，報3799點；納指升0.9%，報13355點。

【20︰48】標指期貨升0.86%，報3789點；納指期貨升0.81%，報13344點；道指期貨升248點，報30358點。

【19︰57】道指期貨升239點，報30349點；標指期貨升0.83%，報3797點；納指跌0.83%，報13345點。

【17︰35】GME盤前續跌25%，報168美元。

【17︰35】道指期貨升239點，報30349點；標指期貨升31點，報3796點；納指期貨升115點或近0.9%，報13352點。

【17︰15】OppoVivo創辦人期權對賭賺40萬美元 高風險、低回報？

【15︰40】馬斯克旗下SpaceX今年首推平民參與太空任務

【15︰20】內地媒體報道，百度（美：BIDU）正在江浙滬地區招攬造車的人才，百度回應指，正在組建智能汽車公司，各方面進展順利。

【電動車】百度外聘組建智能汽車公司 發言人：各方面進展順利

【14︰30】最強蘋果分析師郭明錤：Apple Car最快2025年發布 料定位在非常高端車型

【13︰30】沽空機構渾水創辦人Carson Block最新表示，GameStop拋物線升勢不似WSB等散戶所推動，更似是對沖基金挾淡倉（Short Squeeze）所為，認為GameStop事件是對沖基金互相撕殺。

【遊戲驛站GME】渾水：GME更似對沖基金同行撕殺 不似散戶行為、籲散戶小心

【13︰00】瑞信看好小鵬汽車銷情持續上升 目標價潛在升幅逾四成

【12︰34】道指期貨升140點，報30250點；標指期貨升20點，報3786點；納指期貨升103點或近0.8%，報13340點。

【12︰20】報道指京東 （美：JD） 旗下京東物流計劃最早本月提交香港IPO申請， 尋求估值達400億美元，集資額可能高達40億美元，預計第二季上市。

【12︰00】彭博報道，1月份韓國投資者買入海外股票的金額創有紀錄以來新高。

【遊戲驛站GME】全球投資者搭順風車挾爆淡倉 韓國投資者上月買入逾20億元GME股份

【08︰50】外電引述消息人士指，Robinhood正與銀行談判，尋求擴大信貸額度或安排新的信貸額度，以獲得10億美元（77.5億港元）的借貸，應對大量做空股票的訂單。

【遊戲驛站GME】Robinhood獲注資後 擬再與銀行洽談78億貸款

【08︰20】Robinhood早前曾將GME的買入股數限制收窄至1股，最新已再放寬至准買20股GME。

【遊戲驛站GME】Robinhood放寬限購令 最新准買20股GameStop （附表）

道指升229點港股ADR升177點 紐約期銀升逾9%

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2月1日（一）市況

挾倉股回吐，GameStop跌30.8%，高斯電子跌45.3%，市場重新聚焦大型科網股，納指收市升2.5%，亞馬遜升4.3%，微軟升3.3%，google升3.6%，蘋果升1.7%，近日跌穿800美元關的Tesla，投資者重新上車，收市大升5.8%，收報839.81美元。

美股上周五挫620點後，周一初段表現回穩。美股開市反彈，道指曾升353點，收市僅升229點。白銀價格大漲，紐約期銀一度升穿30美元水平，為2013年以來最高。

美國1月ISM製造業PMI為58.7，差過市場預期的60，以及前值60.7。另外，1月Markit製造業PMI終值調整為59.2，好過初值時的59.1，創2007年5月份有數據記錄以來的新高。1月價格分項指數終值上升至60.4%，創2008年7月份以來終值新高，且連續第8個月擴張。

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挾倉股 收報 變幅 即市

最大跌幅 GameStop 225.01 -30.8% -34.8% AMC娛樂控股 13.37 +0.8% -2.6% 高斯電子KOSS 35.00 -45.3% -46.9% 黑莓 14.62 +3.7% -9.7%

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即市走勢：

【05︰00】道指收報30211點，升229點，標指升1.6%，收報3773點，納指升2.5%，收報13403點。

【01︰43】道指升227點，報30209點；標指升1.3%；納指升2.33%，報13374點；標指升1.5%，報3769點。

【00︰42】道指升234點，報30217點；標指升1.3%；納指升1.95%。

【00︰00】道指升70點，報30053點；納指升1.11%，報13215點；標指升0.65%。

【23︰03】美國製造業PMI遜預期，道指升幅收窄至67點，報30049點；納指升0.84%；標指升0.5%。

【22︰30】道指升228點，報30211點；標指升0.95%，報3749點；納指升1.31%，報13241點。紐約期銀升10.83%，報29.83美元。

【21︰39】道指期貨升194點，報30073點；納指期貨升1%，標指期貨升0.85%。

【20︰21】紐約白銀期貨升11.4%，報29.99美元。

【19︰50】美股期貨反彈，道指期貨升241點，報30120點；標指期貨升1.07%，報3745點；納指期貨升1.12%，報13055點。

【12：15】道指期貨升78點，報29957點；標指期貨升10點，報3715點；納指期貨升10點或近0.1%，報12921點。

【10：05】遊戲驛站GameStop（美：GME）觸發美國散戶集合力量「挾爆淡倉」對抗華爾街大鱷，帶動GME上周股價累升4倍。《華爾街日報》引述消息人士透露，美國對沖基金Melvin Capital首當其衝，1月份結算資產損失高達53%，需要緊急注資。

【遊戲驛站GME】美散戶撼贏華爾街 GME主要淡友Melvin Capital 單月輸逾5成

【08：04】Robinhood再收緊限購令，最新將GME的買入股數限制收窄至1股。另外，AMC院線（美：AMC）10股、高斯電子（美：KOSS）2股、諾基亞（美：NOK）2000股。

【遊戲驛站GME】Robinhood再收緊限購令 只准買一股GameStop （附表）

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道指上周五跌620點 港股ADR升27點

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責任編輯︰梁浩碩