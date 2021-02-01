【香港航空】港航近3成股權由加密貨幣高層持有　較海航直接持股更高

▲ 海航危機下，香港航空近期也捲入違反保就業條款風波

海航集團陷破產重組壓力，被視為海航在港最重要投資的香港航空上周也被揭違反「保就業」計劃條款被罰款。有本地傳媒引述查冊資料，香港航空前年爆發股權爭議， 前管理層鍾國頌與海航爭拗後，由鍾國頌控制、持股香港航空27.03%股權的「香港航空諮詢」最新由的加密貨幣平台公司歐科雲鏈 （01499） 主席任煜男持有，較海航集團直接持股27.02%更高。

鍾國頌2019年與港航周旋多時後，於同年7月宣布港航風波已經平息，有指鍾國頒從海航免除債務及轉讓資產，涉資約12.5億元，暫時未知任煜男與海航集團關係。

香港航空涉違反保就業承諾 須退還部分補貼及繳交罰款，可見【下一頁】

海航：債權人申請海航集團破產，可見【下一頁】

據《明報》引述資料，鍾國頌早前已將香港航空諮詢全部股權轉讓予一名叫任煜男的內地人士，而任煜男為現任歐科雲鏈主席。歐科雲鏈實際大股東則為非執董、大型加密貨幣交易平台OKEX創辦人徐明星。

徐明星、OKEX去年捲入調查風波，徐明星一度遭內地警方帶走調查，觸發平台大量客戶無法從平台取回所持的OK coin、比特幣等，事逾一個月後，徐明星獲釋，而OKEX也恢復正常交易。

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