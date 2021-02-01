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【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？

股樓投資 15:51 2021/02/01

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美股上周上演「散戶鬥大鱷」，遊戲零售商Gamestock（GME）成功「挾空倉」，股價全周累計升逾400%，不少散戶賺得巨額利潤，當中就包括來自美國德州的10歲男童傑登（Jaydyn Carr）。他在2019年GME股價處於6美元時，擁有了10股GME，上周GME股價暴漲後他又以320美元沽出，成功賺得一筆屬於自己的財富。

傑登的母親妮娜（Nina Carr）接受訪問時指，這是兩年前她送給傑登的Kwanzaa節禮物，這是美國非裔的一種傳統節日。和大多數男孩一樣，當時8歲的傑登熱衷於玩電子遊戲，是GameStop的忠實客戶。

延伸閱讀：【遊戲驛站GME】Robinhood限制交易美股減至8隻　GME限購1股【下一頁

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為了滿足傑登的喜好，妮娜最終決定送出10股GameStop股票，還打印了股權證書。妮娜稱，這是因為她想教育兒子有關投資、儲蓄、信貸等知識，因為自己很遲才學會，希望能夠傑登能夠儘早理解。

然而妮娜也未曾料到GME股價會於上周飆升，她向傑登解釋了股市正爆發的非正常情況，並在兒子的要求下，以320美元賣出了這些股份。母子二人表示，賺得的2,200美元將會存入傑登的儲蓄帳戶，至於另外1,000美元，傑登希望繼續投資於線上遊戲平台Roblox。據悉Roblox原計畫今年2月以SPAC方式直接上市，但因為監管審查問題，暫時推遲上市。

延伸閱讀：【遊戲驛站GME】著名創質問為何只許量化基金不看基本面 卻不容許散戶「點燈」【下一頁

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編輯：李勝男

撰文 : 李勝男

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