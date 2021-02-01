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【新冠肺炎】疫情完結遙遙無期　航空業何不自救？　新加坡航空將為所有員工接種疫苗

環球政經 14:02 2021/02/01

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新冠疫情打擊全球經濟，商業交流及悠閒旅遊陷入無限期停頓，亦令全球航空業遭遇大蕭條。過去一年，我們看到不少飛機被一排排地停在機場，有些更在「飛機沙漠」等候發落。與其被動地等待疫情完結，有航空公司亦展開自救，務求在一片死寂中找到生機。

新加坡航空已在本月13日起為旗下員工展開新冠疫苗接種，包括機師、空中服務員、地勤及所有其他需要服務客人的工作人員，新航或將成為全球首間100%接種率的航空公司。

【接種疫苗】新加坡總理社交平台上載片段 成為首位接種者 李顯龍：感覺良好 【下一頁

新航為員工接種的是美國輝瑞（Pifzer）及德國BioNTech合製的疫苗，並由新加坡政府免費提供。目前已有約5200名新航員工已報名接種新冠疫苗，預計接種工作將在數天內開展，早前已有其他航空業員工在樟宜機場接種疫苗。

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已接種疫苗的員工可在返回新加坡時豁免檢測，但未知是否同時豁免隔離。

原定在去年12月實行的新加坡-香港旅遊氣泡因香港爆發疫情第四波中止，現時往返兩地的旅客仍須接受檢測及隔離。

【港股追蹤】2月若實施機組人員強制隔離 國泰料每月多耗4億現金 客運運力或再降六成 【下一頁

新加坡作為亞太區主要的轉機樞紐，在缺乏國內旅遊的市場下備受打擊，新航的客量亦下跌99%。新加坡航空此舉雖然不會大幅改變整體航空市場，但卻為航線隨時重開做好準備，亦能保障機組人員的健康。香港的國泰航空作為新航的老對手，無論在航線及定位方面已十分相似，在國泰出血不止的情況下，不妨借鑒新航的經驗，在市場復甦的時便能盡快重新投入服務。

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撰文 : 張健兒

經濟 港股 疫情 社交平台 李顯龍 航空業 航空 機師 德國 新加坡

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