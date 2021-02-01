【留家祈福】年三十晚頭炷香儀式不公眾開放　一文睇清黃大仙祠車公廟特別安排

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年逢年三十晚，不少善信會到黃大仙祠上「頭炷香」，不過今年受疫情持續影響，嗇色園表示，黃大仙祠年三十晚的頭炷香儀式將不會開放予公眾參與。華人廟宇委員會亦公布，年初二早上在沙田車公廟舉行的求籤活動，將不開放予公眾參與。
黃大仙祠
嗇色園表示，黃大仙祠年三十晚的頭炷香儀式將不會開放予公眾參與，屆時市民可留在家中，於午夜12時面向獅子山方向祈福上稟。嗇色園社交專頁將直播祈福儀式，臨近子夜上香情況也會改為電視和社交平台直播。
黃大仙祠特別開放時間
嗇色園表示，市民在正月初一至十五期間如要到場參拜，必須在正門掃描安心出行二維碼，或向職員登記個人資料，排隊期間要保持1.5米社交距離。嗇色園亦會在入園位置設立體溫監測儀，以及設有人流統計系統，如人流太擁擠，正門外大電視會以紅色告示，暫停進入。園內也不設供品區，呼籲市民切勿燃點大量香燭參拜。
車公廟
華人廟宇委員會公布，因應疫情持續，農曆年初二早上在沙田車公廟舉行的求籤活動，將不開放予公眾參與。
年初二的麒麟引領進廟的安排亦會取消，活動只限受邀人士、工作人員及受邀採訪傳媒參與。至於主殿內及戶外廣場的人數上限分別為40人及100人，當日活動提早至公眾開放時間前，即由上午7時至大約7時45分舉行。
車公廟特別開放時間
新春期間，車公廟將實施單向人流管制，進廟人數不多於可容納人數上限的一半。進廟入士要量度體溫、佩戴口罩及掃描「安心出行」二維碼等，廟宇入口會提供消毒搓手液，定時消毒跪墊、籤筒、風車及鼓棍等。
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責任編輯：葉卓偉