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【快手暗盤】快手科技1024 OTC 成交價250元　高市傳定價逾1倍

股市 11:58 2021/02/01

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內地傳媒報道，快手科技 （新上市編號：01024） 在場外OTC市場，以250元成交5萬股，較招股價上限價115元升1.17倍。快手科技將於本周五掛牌，周四進行暗盤交易。

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快手科技一人一手注定無望？【下一頁】

路透社旗下IFR此前報道，快手香港公開發售凍資1.28萬億元認購，有望成為「新股凍資王」，以快手公開發售集資10.5億元計算，超額認購1218倍。

快手與抖音同為短視頻平台　兩者有何分別？【下一頁】

報道引述知情人士表示，快手IPO吸引超過140萬人認購。其後市場消息指，快手擬招股價上限115元定價，集資420億元，預計市值逾4700億元。

快手來港後、競爭對手字節跳動擬分拆抖音等業務香港上市【下一頁】

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【新股IPO】快手科技IPO美資基石投資者佔一半　快手如何說潛在制裁風險？

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

編輯：吳敏芳


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港股 快手—W（01024） IPO

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