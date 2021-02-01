【快手暗盤】快手科技1024 OTC 成交價250元　高市傳定價逾1倍

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亞洲可持續發展債券成新興投資機遇
內地傳媒報道，快手科技 （新上市編號：01024） 在場外OTC市場，以250元成交5萬股，較招股價上限價115元升1.17倍。快手科技將於本周五掛牌，周四進行暗盤交易。
快手科技一人一手注定無望？【下一頁】
路透社旗下IFR此前報道，快手香港公開發售凍資1.28萬億元認購，有望成為「新股凍資王」，以快手公開發售集資10.5億元計算，超額認購1218倍。
快手與抖音同為短視頻平台 兩者有何分別？【下一頁】
報道引述知情人士表示，快手IPO吸引超過140萬人認購。其後市場消息指，快手擬招股價上限115元定價，集資420億元，預計市值逾4700億元。
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編輯：吳敏芳
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