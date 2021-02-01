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今日推介IGG | 吉利、比亞迪、長汽、碧桂園及盈富最新部署（立即觀看）

股市 13:22 2021/02/01

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恒生指數中午收報28822點，升538點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介IGG （00799） ，另亦會分析吉利汽車 （00175） 、比亞迪股份 （01211） 、長城汽車 （02333） 、碧桂園 （02007） 及盈富基金 （02800） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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股票 經濟 石鏡泉 IGG（00799） 碧桂園（02007） 吉利汽車（00175） 長城汽車（02333） 比亞迪股份（01211） 盈富基金（02800）

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