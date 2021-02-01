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2020年第4季度iPad出貨量全球排名第一　較同期增長40%

科技 11:37 2021/02/01

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市場分析機構報告指，在2020年第4季度， iPad連續成為全球平板電腦銷售冠軍。

受新冠肺炎疫情影響，不少員工需要在家工作，從而帶動全球電腦和平板電腦市場增長。近日有市場分析機構報告指，在2020年第4季度， iPad連續成為全球平板電腦銷售冠軍，其出貨量較去年同期增長40%，並排名首位。

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據市場調查機構Canalys最新報告指出，2020年iPad整體出貨量持續增長，預計達到1,920萬部，較去年同期的1,370萬部增長40％。報道指，自2014年第4季開始，iPad已連續6年位於出貨量排行首位。

報道指出，蘋果（Apple）在平板電腦市場繼續佔據主導地位，在2020年第4季度，Apple共售出2,640萬部 Mac 和 iPad產品，而 Mac 及 iPad 全年整體出貨量達到8,140萬部。此外，報告預計亞馬遜（Amazon）共售出650萬部平板電腦，佔據12％市場份額。聯想（Lenovo）及華為，就分別售出560萬及350萬部平板電腦。

責任編輯：李寶如

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