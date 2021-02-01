【逆市開店】「FRESH新鮮生活」第二分店進駐太古　港式新鮮市集為題　設28專區 （多圖）

▲ 「FRESH 新鮮生活」 第二間分店已於 1 月 30 日正式進駐康怡廣場(北座)。

大型超市「FRESH新鮮生活」繼於日出康城開店後，日前再在太古康怡廣場再開設第二分店。

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康怡店佔地2萬呎，與日出康城店面積相若。新店以港式新鮮市集為題，共設28個特設主題專區，包括新鮮首設牛專門店「牛市」、現場即包手工餃子「餃子皇」等品牌亦一貫支持本地創意品牌，於此店亦引入近1500種香港製造產品，包括長洲馳名「郭錦記」賀年糕點、百年老陳明記的蝦子麵禮盒等。

同時，FRESH主打電子支付模式，除了收銀處及自助付款機外，顧客更可於任 何新鮮食品專區以電子支付「即買即走」。此 外，FRESH亦推出「Seamless Buy 閃買」功能，透過手機應用程式中的「閃買」 ，顧客即可在家中掃描心水貨品條碼，或瀏覽網店選購更多貨品，及安排送貨上門。顧客亦可選擇到門市，開啓手機應用程式的「閃買」功能，掃描二維碼簽到後「邊行邊掃」，再到門市的自助付款機以電子支付方式付款。

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FRESH母企料本年度繼續拓展新店

FRESH的營運模式是以合夥人形式操作，每個主題專區的合夥人均實行自主管理，按業績可得到相應獎金。雖然受疫情影響，但FRESH母企「瑪雷有限公司」上年起仍不斷逆市擴充，亦預計在本年度繼續拓展新店並招聘新員工。

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記者：蘇穎琪