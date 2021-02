【昂山素姬被捕】美國或對緬甸採取行動 澳洲籲軍方尊重法治

緬甸國資政昂山素婭等人突然被緬甸軍方扣留。緬甸軍方政府更宣佈,緬甸即日進入緊急狀態一年,並由軍方接管全國。多國表示關注事件,美國表明反對任何企圖扭轉選舉結果的舉動,更指若緬甸軍方不收會決定,美國將採取行動。澳洲則呼籲緬甸軍方尊重法治。

緬甸執政黨全國民主聯盟(簡稱全民盟,NLD)發言人表示,緬甸國資政昂山素婭、總統溫敏及黨內多名高層於周一早上清晨突然被軍方扣留,事件與緬甸議會大選有關。

美國白宮發表聲明指,總統拜登(Joe Biden)已接獲事態簡報,美國要求緬甸軍方釋放所有被拘留人士,促請軍方尊重法治。

聲明又指:

「美國反對任何企圖改變最近選舉的結果,或阻礙緬甸民主過渡的努力。如果這些決定未有逆轉,美國將對那些施行者採取行動。」

(The United States opposes any attempt to alter the outcome of recent elections or impede Myanmar’s democratic transition, and will take action against those responsible if these steps are not reversed.)