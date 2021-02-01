  • 23°C
香港時間 : 2021201日 (一) 12:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特朗普卸任】任內高官搵工難 著名巨企唔肯請

環球社會熱點 12:37 2021/02/01

分享：

受美國國會暴亂影響，美國國內企業對聘請前美國總統特朗普任內高級官員，態度遲疑。有美國傳媒報道，一些著名的特朗普政府官員在去年年底，已經面對艱難的就業前景。國會流血事件發生後，美國一眾巨企更傾向和這些官員保持距離，令他們的就業情況變得更為嚴峻。

有別於以往官員之後出任公司高層，或在成為董事會成員，現在數名官員在一些右傾組織或智庫中任職。亦有人重操舊業，如前白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）再度任職媒體工作。

前副總統彭斯據報無家可歸 需寄人籬下 【下一頁】

有專家指隨著更多公司擔憂，聘用這些具爭議性官員會引致員工或股東強烈反對，甚至導致顧客流失，特朗普助手的選擇將越來越有限。

招聘公司Ivan Adler Associates 主席阿德勒（Ivan Adler）認為雖然並非全部官員都面臨這個狀況，但越具政治性的人物，越需要靠親朋好友重返就業市場。

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）離任時有近6成的支持率，特朗普離任時僅及前者一半，亦是特朗普任內最低的支持率。相較於奧巴馬任內多數官員，離任後在著名企業就職，雖然特朗普的幾名高級官員都找到了工作，但卻未有類似情況發生。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【國會暴亂】AOC驚爆侵粉議員幾乎令她被殺 籲引咎辭職
2021/01/29
【國會暴亂】AOC驚爆侵粉議員幾乎令她被殺 籲引咎辭職
前副總統彭斯據報無家可歸 需寄人籬下
2021/01/29
前副總統彭斯據報無家可歸 需寄人籬下
【國會暴亂】AOC宣稱或被殺 共和黨人促為言論道歉
2021/01/29
【國會暴亂】AOC宣稱或被殺 共和黨人促為言論道歉
【彈劾特朗普】5名特朗普辯護律師請辭 距離開審不足2周
2021/01/31
【彈劾特朗普】5名特朗普辯護律師請辭 距離開審不足2周
【諾貝爾和平獎】特朗普再度獲提名 勁敵包括世衛
今日
【諾貝爾和平獎】特朗普再度獲提名 勁敵包括世衛
就業 政治 特朗普 奧巴馬 美國 白宮 美國國會

下一篇文章

【昂山素姬被捕】緬甸官媒一度停播 民眾互聯網、電話遭干擾
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】美國2千萬疫苗「失蹤」 拜登斥特朗普政府失職
【新冠疫苗】美國2千萬疫苗「失蹤」 拜登斥特朗普政府失職
前副總統彭斯據報無家可歸 需寄人籬下
前副總統彭斯據報無家可歸 需寄人籬下
【BNO移民】已有7千港人獲居英簽證 LOTR將延長
【BNO移民】已有7千港人獲居英簽證 LOTR將延長
【輝瑞疫苗】美國有議員接種2劑後 仍確診新冠肺炎
【輝瑞疫苗】美國有議員接種2劑後 仍確診新冠肺炎
【BNO移民】英媒列十大好做行業 附薪金、職位空缺數據
【BNO移民】英媒列十大好做行業 附薪金、職位空缺數據
新型冠狀肺炎全球疫情（02月01日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月01日 時間12:00）