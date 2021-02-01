【特朗普卸任】任內高官搵工難 著名巨企唔肯請

受美國國會暴亂影響，美國國內企業對聘請前美國總統特朗普任內高級官員，態度遲疑。有美國傳媒報道，一些著名的特朗普政府官員在去年年底，已經面對艱難的就業前景。國會流血事件發生後，美國一眾巨企更傾向和這些官員保持距離，令他們的就業情況變得更為嚴峻。

有別於以往官員之後出任公司高層，或在成為董事會成員，現在數名官員在一些右傾組織或智庫中任職。亦有人重操舊業，如前白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）再度任職媒體工作。

前副總統彭斯據報無家可歸 需寄人籬下 【下一頁】

有專家指隨著更多公司擔憂，聘用這些具爭議性官員會引致員工或股東強烈反對，甚至導致顧客流失，特朗普助手的選擇將越來越有限。

招聘公司Ivan Adler Associates 主席阿德勒（Ivan Adler）認為雖然並非全部官員都面臨這個狀況，但越具政治性的人物，越需要靠親朋好友重返就業市場。

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）離任時有近6成的支持率，特朗普離任時僅及前者一半，亦是特朗普任內最低的支持率。相較於奧巴馬任內多數官員，離任後在著名企業就職，雖然特朗普的幾名高級官員都找到了工作，但卻未有類似情況發生。

責任編輯：李俊儀