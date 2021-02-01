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【大行點睇】野村看好內地餐飲發揮品牌效應 推薦買入這兩隻股

股樓投資 12:43 2021/02/01

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野村發表研究報告指，內地餐飲業是2021年其中一個推薦的消費板塊，該行業正沿著標準化及品牌效應的方向增長。該行首予海底撈（06862）「買入」評級，目標價91.3元；又首予九毛九（09922）「買入」評級，目標價35.8元。

【遊戲驛站GME】散戶對大鱷構氣氛蔓延全球　各國股民積極響應　詳情請看[下一頁]

野村指，內地的餐飲連鎖店滲透率只有2%，低於環球平均的19.1%，及美國的37%。而內地餐飲連鎖店在2018至2020年的銷售複合年增長率為13.5%，較整體餐飲行業的9%增長較快。

【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」　詳情請看[下一頁]

野村續指，內地推出新冠疫苗令餐飲業銷售由2020首季的跌44.3%收窄至全年的16.6%，復甦強勁。該行預期，海底撈及九毛九旗下太二酸菜魚的餐桌利用率將由2020年的3.2倍及3.8倍，上升至2021年的3.9倍及4.5倍。該行又料，連鎖店營運商將可從規模效應中獲益。

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撰文 : 趙家盈

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