【昂山素姬被捕】緬甸軍方接管國家 實施緊急狀態一年

緬甸執政黨全國民主聯盟（簡稱全民盟，NLD）發言人表示，緬甸國資政昂山素婭、總統溫敏及黨內多名高層於周一早上清晨突然被軍方扣留，與緬甸議會大選有關。緬甸軍方政府更宣佈，緬甸即日進入緊急狀態一年，並由軍方接管全國。緬甸多個主要城市的互聯網及電話服務受干擾，有軍人於首都內比都（Naypyitaw）及昂光街上巡邏，市面氣氛緊張。

特朗普再度獲提名諾貝爾和平獎 勁敵包括世衛 【下一頁】

緬甸軍方於全國電視發表講話，宣佈國家進入緊急狀態，並表示已將權力移交予武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing），為期一年。

緬甸軍方指，因去年11月的緬甸議會大選存在舞弊，故拘捕昂山素姬等人。

緬甸市面氣氛緊張，多個主要城市電話及互聯網服務受干擾，國營電視台MRTV亦指因技術故障而暫時停播，有軍人於首都內比都及昂光巡邏。

英國申請加入CPTPP 拓展歐洲以外貿易合作 【下一頁】

去年大選是自該國2011年結束軍方政府統治以來，第2次容許市民公投的選舉，別具代表性。NLD於大選中取得83%議席，以接近壓倒性優勢控制國會。但軍方指控選舉存在舞弊，拒絕承認大選結果，並威脅會對失實的選舉「作出行動」（take action），亦曾呼籲政府推遲2月1日展開的議會新一任期。

NLD發言人表示，預料會有更多黨內成員被拘留， 希望支持者能保持冷靜，並呼籲軍方依循法律行事。

責任編輯：郭麗明