新股市場持續看好　疫情成通脹催化劑

2021年市場高漲中揭開序幕，市場憧憬今年將有多宗大型新股上市活動，進一步帶動整體市場氣氛，料此趨勢將維持一段時間。由於聯儲局的新政策容許通脹率維持於平均2%的水平，料今年通脹率將會進一步上升，意味實際收益率可能會進一步下降。

新股市場保持活躍

受前所未有的貨幣及財政刺激措施以及疫苗推出的相關利好消息所帶動， 2020年風險資產大幅上漲，標普500指數漲幅超過16%，並將估值推至科技泡沫以來的新高。目前新股上市數量創下二十年來新高，活躍的新股市場進一步刺激整體市場走勢。縱然不少估值達數十億美元的獨角獸公司如Airbnb及DoorDash仍有虧損，但其股價於上市首周飆升逾80%1。投資者也熱衷於投資特殊目的收購公司（SPAC）或仍處於發展階段的公司，這些公司先上市集資，再決定集資用途。另外，今年加密貨幣也掀起了投資者投機的興趣。2021年伊始，市場投資情緒一直高漲，投資者似乎毫不憂慮股市將重蹈2000年科網泡沫爆破的覆轍，而尋求上市的新股更是絡繹不絕，進度如常。

通脹恢復增長

聯儲局在過去十多年不斷推出刺激經濟增長和通貨膨脹的政策，市場觀望疫情後的復甦能否成為通脹的催化劑。平衡通脹率（名義債券與通脹掛鈎債券的收益率之差）達到接近2%水平，顯示市場預期通脹將會上揚。消費價格指數的一個關鍵組成部分 - 住房價格，出乎意料地於新冠疫情下反彈。2021年下半年由於被積壓的需求將被釋放，即使供應隨之增加，通脹水平應該也會被推高。去年8月，聯儲局的新政策容許通脹率維持於平均2%的水平，料2021年通脹率有機會進一步上升。 鑒於聯儲局政策利率保持錨定的情況下，通脹上升，勢必導致實際收益率下降。

日本經濟前景正面

日經225指數創30年新高，加上去年9月菅義偉當選新任日本首相的利好消息，吸引投資者對日本市場的興趣，大量資金湧入。 隨著全球經濟逐漸復甦，以出口為導向的日本經濟將受惠。菅義偉一方面處理新冠疫情帶來的衝擊，同時亦承襲前首相的「安倍經濟學」，專注改革國內政策、推動有利投資者的措施，當中包括加速股票回購。菅義偉亦特別增設全新的數碼技術部門 —「數碼廳」，致力改善生產力。菅義偉的改革措施深受投資者歡迎，而政府改革及出口上升有望推動經濟增長，令市場看好日本前景。