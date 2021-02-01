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【諾貝爾和平獎】特朗普再度獲提名 勁敵包括世衛

環球社會熱點 10:54 2021/02/01

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一年一度的諾貝爾獎早前開始開放提名，而最受觸目的諾貝爾和平獎提名已截止。路透社報道指，前任美國總統特朗普再度獲提名諾貝爾和平獎，而去年的「大熱門」世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）亦獲提名。

據路透社報道，獲提名的人士或組織包括：

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挪威4屆國會議員蒂布林－耶德（Christian Tybring-Gjedde）早前指，在以色列和阿聯酋關係正常化一事上，特朗普政府扮演了關鍵角色，故決定提名特朗普競逐2021年度的諾貝爾和平獎。

世界糧食計劃署奪諾貝爾和平獎 表揚其對抗饑餓 【下一頁

這並非特朗普首次獲得諾貝爾和平獎的提名，早在2018年，因應特朗普促成在新加坡跟北韓領袖金正恩的世紀破冰會晤，蒂布林－耶德亦曾經聯同另一名挪威官員提名。

希特拉也曾被提名諾貝爾和平獎 如何入圍？ 【下一頁】

和平獎的提名門檻並不高，所有國家元首或者國家級的國會議長、大學教授、外交政策研究機構所長、諾貝爾獎得獎者以及挪威諾貝爾委員會成員，都可提名其屬意的人選。以上人士只要在和平獎提名截止日期每年的2月1日之前，提名其屬意的人選，該提名就會被接受。

責任編輯：林嘉莉

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