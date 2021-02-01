亞洲可持續發展債券成新興投資機遇

雖然亞洲對環境、社會及管治(ESG)投資的重視可說是落後於歐洲等其他地區，但近期數據反映亞洲市場投資於ESG領域的動力增強，投資者亦對ESG感到樂觀。隨著中國承諾到了2060年時達致碳中和，加上其他國家有望跟隨，我們預期綠色債券發行量將顯著增加，環球趨勢有助綠色及可持續債券進一步增長。。

現時投資者可從多方面判斷ESG投資是否跑贏基準，例如碳排放濃度（環境）、能否提供人口老化支援（社會）或較穩健的管治架構（管治），而非僅以回報差距比較表現優劣。

事實上，研究顯示可持續投資無損投資回報，其表現與市場基準相若，而涉及的碳排放量顯著較低，可支持氣候相關的目標。舉例來說，在2012年12月至2020年11月期間，摩根大通ESG亞洲信貸指數累計風險調整後回報，與摩根大通亞洲信貸指數相若，但從碳排放濃度來看，後者成份公司每銷售100萬美元貨值，便排放近420噸二氧化碳；相反，摩根大通ESG亞洲信貸指數成份公司每銷售100萬美元貨值，僅排放196噸二氧化碳。

上述表現令我們更有信心，未來可持續投資可提高回報，加上ESG方面的表現，可與重視可持續發展的投資者產生共鳴。更重要的是，監管法規有望修訂，投資者對可持續發展投資方案的需求料日益增加。

環顧亞洲具體的ESG投資機遇，投資者應留意能受惠於環境或社會趨勢，例如可紓緩氣候轉變或人口結構改變的潔淨科技企業。我們亦強調管治因素的重要性，投資者應重視擁有較獨立和多元化董事會的公司，並否定持有曾出現管理失當或業務模式不透明的公司。

總括而言，我們相信亞洲固定收益投資組合不僅應考慮ESG風險，亦需主動把握豐富的ESG投資機遇。2020年固然對亞洲ESG的發展十分重要，但隨著投資者和企業在這領域開拓創新，我們認為2021年前景將更可期。