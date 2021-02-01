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【港股市況】恒指黑期跌168點　道指期貨跌105點（不斷更新）

股市 09:03 2021/02/01

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五下挫，道指跌620點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開27點，恒指料開報28311點。滙豐 （00005） ADR折合報40.55元，跌0.4元或近1%；騰訊 （00700） ADR折合報692.42元，升10.92元或1.6%。

即市走勢：

【09：03】人行公開市場進行1000億元人民幣7天期逆回購操作，今日有20億元人民幣逆回購到期。

【08：49】恒指黑期跌168點，報28144點；道指期貨跌105點，報29773點。

【08：40】康希諾生物  （06185）  公布，已接獲IDMC的通知，重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒5型載體）（Ad5-nCoV） III期臨床成功達到預設的主要安全性及有效性標準，無任何與疫苗相關的嚴重不良事件發生。

康希諾生物：重組新型冠狀病毒疫苗達到預設的主要安全性及有效性標準

【08：15】時代鄰里 （09928） 預期截至2020年12月31日止年度，未經審核歸屬集團權益擁有人的淨利潤及核心淨利潤將錄得大幅增加，按年增幅分別不低於140%及90%。

【盈喜盈警】時代鄰里發盈喜　料年度淨利潤按年最少升140%

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報40.55元，跌0.4元或近1%；騰訊 （00700） ADR折合報692.42元，升10.92元或1.6%。

更多ADR收市：

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【07：30】美股上周五下挫，市場憂投機活動加劇波動，加上強生（J&J）研發新冠疫苗的臨床測試表現遜色，道指曾瀉747點，收報29982點，跌620點或2%；標指收報3714點，跌73點或1.93%；納指收報13,070點，跌266點或2%。

港股ADR收報28311點，升27點或0.1%。恒指夜期收報28204點，跌115點，低水80點。

道指上周五跌620點　港股ADR升27點

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責任編輯︰梁浩碩

港股 騰訊控股（00700） 康希諾生物－B（06185） ADR 期貨 恒指夜期 滙豐控股（00005） 時代鄰里（09928） 港股ADR

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