【恒指夜期+ADR】夜期收市跌27點　騰訊ADR再高2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

環球股市回勇，道指曾升逾300點，歐洲股市亦升約1%，由於港股已大升609點，夜期回穩，跌27點，收報28777點，騰訊（00700）ADR繼續發力，較港收市價高2%，阿里巴巴美股較港高1.4%，阿里巴巴將於港股收市後公布業績。

港股昨2月開局高開高收。美團 （03690） 及騰訊 （00700） 表現亮眼，全日升近一成及4.5%，帶動恒生指數升幅不斷擴大，曾升近700點，惟仍受制29000關，2月開局最終升609點，收報28892點，主板成交2012億元。另外，中芯國際 （00981） 升8%；保利協鑫 （03800） 跌近8%。美股期貨造好，恒指夜期未有跟隨。

ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 40.81 +0.1% 騰訊ADR 726.33 +2.0% 阿里巴巴美股 254.82 +1.4% 網易美股 184.79 +1.5% 京東美股 353.16 0.0%

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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新聞焦點：

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即市走勢：

【03：00】夜期跌27點，收報28777點，低水116點。

【22：33】夜期報28777點，跌27點，低水116點。

【22：22】恒指夜期報28776點，跌28點，低水117點。

【20：08】北水農曆新年停5日 單日再流入164億 騰訊最吸資

【20：07】恒指夜期跌8點，低水97點。

【18：37】摩通申報持比亞迪淡倉 增至逾5000萬股 貨值125億

【18：36】瑞聲分拆誠瑞光學上市 向中證監提交上市前輔導程序申請

【18：35】快手1024首掛即可沽空 同日推出期貨期權輪證

【18：34】恒指夜期跌21點，報28783點，低水110點。

【16：10】恒生指數2月開局升609點，收報28892點，主板成交2012億元。美團 （03690） 升近一成；騰訊 （00700） 升逾4%；中芯國際 （00981） 升8%；保利協鑫 （03800） 跌近8%。

【16：00】恒生指數U盤前升637點，報28920點。

【15：31】港股尾市升約645點，報28929點。

【15：07】恒指升幅收窄至600點以下，恒指升593點，報28877點。

【15：07】賽生藥業通過上市聆訊 傳計劃集資31億

【15：02】上證升0.6%；深證升近1.4%；創業板指升近1%。

【14：55】中芯國際 （00981） 升逾7%，高見28.4元。

【14：47】港股升勢略為回順，恒生指數升627點，報28911點。

【14：16】港股升近700點，上試29000點。

【14：07】騰訊 （00700） 升6%，高見727.5元。摩給最新予騰訊目標價850元。

【騰訊股價】摩通調升騰訊目標價至850元 一文看清邊間大行最牛

【14：00】港股最新升約675點，恒指報28958點。

【13：54】金貓銀貓 （01815） 升逾六成，破頂高見0.97元。

【13：51】美團 （03690） 愈升愈有，最新升逾9%，高見390元。

【美團股價】美團午後曾升一成 高盛、美銀齊升目標價

【13：42】北大資源 （00618） 升1.2倍，破頂高見0.255元。

【13：34】科指升幅擴大至近4.1%，報9736點。

【13：24】中芯國際 （00981） 升半成，高見27.95元。

【13：13】美團 （03690） 午後升8%，高見384.6元；騰訊 （00700） 升近6%，高見722元。

【13：03】港股午後初段升600點，恒指報28890點，升606點。

【13：02】澳門1月博彩收入80.2億澳門元 按年跌63.7%

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【12：55】協鑫新能源5億美元票據違約 半日跌8%

【12：33】恒指黑期升440點，報28753點。

【12：04】環聯連訊1473招股 孖展仍未足額認購

【12：00】恒生指數半日升538點，報28822點，成交1106億元。美團 （03690） 升7%；騰訊 （00700） 升半成；中海油 （00883） 升逾3%。

【11：46】中國白銀 （00815） 升幅擴大至逾43%，高見1.2元。

【11：43】港股中午收市前升逾500點，報28798點，升514點。

【11：37】快手1024 OTC市場成交價達250元 較定價升逾1倍

【11：33】康希諾生物 （06185） 升兩成，破頂高見304元。

【11：28】康希諾生物 （06185） 升幅進一步擴大，股價升25%，破頂高見316元。

【11：23】美團 （03690） 升幅擴大至逾7%，高見382元。

【11：20】港股升幅擴大至400點，報28691點，升408點。

【11：15】康希諾生物 （06185） 升兩成，破頂高見304元。

【11：08】中海油 （00883） 升逾3%，高見7.86元。

【11：01】大市最新升近300點，恒指升298點，報28582點。

【10：55】傳安信39億元賣盤予新鴻基 已進入關鍵性階段、下限價收購

【10：36】港股升幅收窄至約220點，報28505點。

【10：32】保利協鑫 （03800） 逆市跌逾4%，低見2.22元。保利協鑫公布，附屬協鑫新能源 （00451） 以5255萬元人民幣出售持有一座光伏電站予獨立第三者北京能源國際 （00686） ，料虧損約2117萬元人民幣。

【10：14】高鑫零售 （06808） 績後跌半成。高鑫零售全年盈利按年增1.34%至28.72億元人民幣，不派全年息。

【公司業績】高鑫零售去年多賺1.3%至28.7億人幣 不派全年息

【10：12】科指升近3.1%或288點，報9646點。

【10：09】美團 （03690） 升幅擴大至逾6%，高見379元。

【10：00】思摩爾 （06969） 逆市跌逾3%，低見72.8元。

【09：56】五菱汽車 （00305） 升逾2%。五菱汽車指去年股東應佔淨虧損預期由1.24億元，大幅減少逾50%。

【盈喜盈警】五菱汽車料去年虧損大減逾5成 受惠中國經濟復甦

【09：52】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至一成，高見279.8元。

【09：50】科指升2.2%或204點，報9562點。

【09：46】中國1月財新製造業PMI 51.5，較預期的52.6為低，前值為53。

【09：45】捷心隆 （02115） 上周五急瀉後，今早續跌一成，破底低見0.2元。

【09：43】白銀集團 （00815） 升逾兩成，高見1.12元。

【遊戲驛站GME】散戶視綫轉至貴金屬？白銀被睇中 現貨銀、白銀股急漲

【09：41】大市早段升逾300點，恒指升325點，報28609點。

【09：39】騰訊 （00700） 升幅擴大至逾4%，高見713元；美團 （03690） 升半成。另外，阿里巴巴 （09988） 升近0.2%；小米升逾2%。

【09：35】小米 （01810） 升2%，高見29.9元。

【美國制裁】小米起訴美國國防部及財政部 要求從黑名單中除名、小米升逾2%

【09：35】綠葉製藥急飈逾7成 引入高瓴作戰略投資者配售籌逾12億

【09：20】恒生指數2月開局高開174點，開報28457點。騰訊 （00700） 升逾2%；恒大物業 （06666） 復牌升逾8%；中國中藥 （00570） 升近7%。

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中國中藥：控股股東正研究公司私有化 股價復牌升近7%

【09：14】即月期指開報28214點，跌105點或近0.4%。

【09：03】人行公開市場進行1000億元人民幣7天期逆回購操作，今日有20億元人民幣逆回購到期。

【08：49】恒指黑期跌168點，報28144點；道指期貨跌105點，報29773點。

【08：40】康希諾生物 （06185） 公布，已接獲IDMC的通知，重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒5型載體）（Ad5-nCoV） III期臨床成功達到預設的主要安全性及有效性標準，無任何與疫苗相關的嚴重不良事件發生。

康希諾生物：重組新型冠狀病毒疫苗達到預設的主要安全性及有效性標準

【08：15】時代鄰里 （09928） 預期截至2020年12月31日止年度，未經審核歸屬集團權益擁有人的淨利潤及核心淨利潤將錄得大幅增加，按年增幅分別不低於140%及90%。

【盈喜盈警】時代鄰里發盈喜 料年度淨利潤按年最少升140%

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報40.55元，跌0.4元或近1%；騰訊 （00700） ADR折合報692.42元，升10.92元或1.6%。

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【07：30】美股上周五下挫，市場憂投機活動加劇波動，加上強生（J&J）研發新冠疫苗的臨床測試表現遜色，道指曾瀉747點，收報29982點，跌620點或2%；標指收報3714點，跌73點或1.93%；納指收報13,070點，跌266點或2%。

港股ADR收報28311點，升27點或0.1%。恒指夜期收報28204點，跌115點，低水80點。

道指上周五跌620點 港股ADR升27點

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責任編輯︰梁浩碩