【新冠疫苗】歐盟與阿斯利康達成協議　3月前額外提供900萬劑疫苗

早前因產能問題而要向歐盟減少供應的疫苗生產商阿斯利康（AstraZeneca）經過協商後，宣布在3月前將額外提供900萬劑疫苗予歐盟。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula con der Leyen）在社交平台Twitter確認了消息，並指阿斯利康除了這批額外疫苗外，在上半年總共將為歐盟提供4億劑疫苗。



▲ 歐盟委員會主席馮德萊恩

▲ 英國首相約翰遜

▲ 阿斯利康藥廠

▲ 北愛爾蘭與愛爾蘭邊界

不久前，歐盟不滿阿斯利康減少供應疫苗，宣布實施出口限制，禁止在歐盟國家生產的疫苗出口至其他國家。歐盟備受爭議的還包括計劃在愛爾蘭與英國北愛爾蘭的邊界設檢查站，以執行疫苗出口限制。愛爾蘭媒體報導，愛爾蘭將獲得額外10萬劑疫苗。

【新冠疫苗】拒阿斯利康「先到先得」生意邏輯 歐盟促以英生產線填供應 【下一頁】

去年八月，歐盟向阿斯利康訂購總共3億劑疫苗，並保留1億劑的預先訂購權。阿斯利康今年年初表示，因荷蘭及比利時的生產線出現問題，將在3月底前向歐盟減少60%供應，並引發歐盟強烈反對。

其後歐盟指阿斯利康可利用英國工廠彌補歐盟境內生產線的不足，遭到英國阻撓，英國表明英國境內生產的疫苗只會供應予本國。在馮德萊恩與英國首相約翰遜（Boris Johnson）通電後，歐盟取消計劃中受英國及歐洲各大企業反對的邊境檢查。

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