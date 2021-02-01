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康希諾生物升近9%　疫苗III期臨床試驗達到預設主要安全性及有效性標準

股市 09:49 2021/02/01

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康希諾生物：重組新型冠狀病毒疫苗達到預設的主要安全性及有效性標準

康希諾生物 （06185） 公布重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒5型載體）（Ad5-nCoV） III期臨床試驗進展。康希諾生物表示，已完成Ad5-nCoV的III期臨床試驗中期分析的病例累積，相關數據已提交獨立數據監察委員會（IDMC）分析及提供建議。

康希諾生物公布，已接獲IDMC的通知，在本次中期分析中，Ad5-nCoV成功達到預設的主要安全性及有效性標準，無任何與疫苗相關的嚴重不良事件發生，因此公司可繼續推進Ad5-nCoV的III期臨床試驗。截至公告日期，對公司而言該試驗參與者接種的是疫苗還是安慰劑仍屬盲態。

康希諾生物股價升近9%，高見279.8元。

【盈警】康希諾生物料去年淨虧損擴大至少1.5倍至約4億人幣　加大新冠疫苗研發投入

【生科股】康希諾生物向巴基斯坦以優惠價提供2000萬劑新冠疫苗

【買 TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】

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責任編輯︰梁浩碩

港股 康希諾生物－B（06185）

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